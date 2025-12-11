Budapest Pride: vádemelést javasol Karácsony Gergely ellen a rendőrség

Vádemelési javaslattal zárult a Budapest Büszkeség menete ügyében indult nyomozás – közölte Karácsony Gergely főpolgármester, aki egyben felidézte, a gyülekezési jog megsértésével vádolják, ami szerinte teljesen abszurd, hiszen a fővárosi önkormányzatnak nincsen joga a gyülekezéshez. Mint ismert, júliusban ellepte Budapest utcáit LMBTQ-propaganda, noha a törvény világosan tiltotta az ilyen rendezvényeket, Karácsony Gergely főpolgármester az LMBTQ-lobbi oldalára állt és megtartotta a Budapest Pride-ot, vagyis a Budapest Büszkeség menetét.

Karácsony Gergely a jogszabályt, mégis megtartotta a Pride-ot, a menet vádemeléssel ért véget (Fotó: Mirkó István)

Karácsony Gergelyt még augusztusban hallgatták ki gyanúsítottként, akkoriban még viccelődött is és úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy vádemelésig eljut ez az ügy.

„Rabosítás történt, hülye pózokban fotóztak, de felmerült egy probléma, úgy tűnik, 197 centis bűnözővel még nem volt dolguk.”

– mondta a nyár folyamán, ám a rendőrség másképp látta a dolgot.

A főpolgármester azonban úgy véli, fővárosi önkormányzatnak joga van ahhoz – és ezt semmilyen törvény nem korlátozza–, hogy a saját közterületein olyan rendezvényt tartson, amilyet akar.