Moszkva

Most érkezett: Itt van Putyin válasza az új amerikai béketervre

Dálnoki Áron

Orbán Viktor: Mindenkinek joga van megismerni a Tisza Párt terveit

Miközben Magyar Péter napról-napra újabb ígéretekkel rukkol elő, pártja a háttérben soha nem látott megszorításokat készít elő.
– Baloldali megszorítócsomag, adóemelés, privatizált egészségügy. Választást kell nyerni, utána mindent lehet – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, utalva a Tisza Párt az elmúlt hónapokban kirobbant sorozatos botrányaira. 

DálnokiÁron, MagyarPéter
Magyar Péter (j) és Dálnoki Áron (b), a Tisza Párt gazdasági intézkedéscsomagjának kidolgozója (Fotó: Facebook/Vitályos Eszter)

Brutális megszorítások

Alig több mint egy héttel ezelőtt hozta nyilvánosságra az Index a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben. 

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik. Az Index ezért úgy döntött, hogy a teljes programot nyilvánosságra hozza, amelyet három részletben tud elolvasni ide, ide és ide kattintva.

Amint arra a miniszerelnök által közzétett videó is utalt, a dokumentum a jelenlegi közteherviselési rendszer teljes átírását javasolja: jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt.

 

