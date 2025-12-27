Varga Judit nem hagyta szó nélkül Magyar Péter gusztustalan hazugságait

Sokak körében óriási felháborodást okozott az a Szily Nóra által Magyar Péterrel a karácsonyi ünnepre elkészített interjú, amelyben a Tisza Párt vezetője hosszasan beszél arról, hogy ő mennyire kedveli, tiszteli és becsüli a nőket. Az interjú Magyar Péternek a volt feleségéhez, Varga Judit személyéhez viszonyuló kapcsolatát is tiszteletteljes színben tüntette fel.

Egyre nagyobb vihart kavar a Magyar Pétert nő tisztelőként bemutató karácsonyi Szily Nóra interjú. Varga Judit is megszólalt az ügyben egyetlen szóval kifejezve a véleményét. Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA

Szombat délutánra már megszólalt az ügyben Varga Judit volt igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége is.

Varga Judit a közösségi oldalán a következő rövid, de annál sokat mondóbb véleményt tette közzé: