Kiszivárogtak a belső adatok – Magyar Péter bottal ütheti a női szavazók nyomát

„Varga Judit keresztbe tett Péternek!” – ezt mondta a Tisza Párt belső ügyeire rálátó forrásom, akivel ma telefonon beszéltem – írta Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében.

Varga Judit alaposan keresztbe tett Magyar Péternek (Forrás: YouTube)

A politikai elemző hozzátette:

A forrásom elmondta azt is, olyan rosszul áll a nők körében Magyar Péter, még a saját méréseik szerint is, hogy a baloldali Szily Nórával akartak ezen javítani. A volt felesége azonban ismét felelevenítette, milyen ember is valójában Magyar Péter. Friss belső információk!

Az informátorom elmondta, hogy Magyar Péter kiadta a Tisza Párt online aktivistáinak, hogy a YouTube-on és a Facebookon, ahányszor csak tudják, indítsák el az interjúját a baloldali Szily Nórával, hogy ezzel növeljék a megtekintések számát, és vissza tudjon vágni Varga Juditnak azzal, hogy csak ingyen reklámot csinált a megszólalásával. Ahogy letettem a telefont, már láttam, Magyar Péter el is kezdte alkalmazni ezt az érvet a bejegyzéseiben.

A sikerpropaganda ellenére azonban Varga Judit megszólalása, miszerint hányingert kapott Magyar Péter interjújától, amiben a nők védelmezőjeként igyekezett beállítani magát, keresztbe tett Magyar Péter számításának. Ő ugyanis abban reménykedett, hogy a volt felesége majd hallgatni fog. Azt szerette volna, ha a közvélemény elfelejti, miként terrorizálta őt éveken keresztül, milyen megalázóan és erőszakosan bánt a gyermekeinek az édesanyjával – például terhesen falhoz vágta.

Varga Judit megszólalása azonban ismét felelevenítette ezeket a jeleneteket, amelynek hatására egyszerűen nem tud nőni a nők körében Magyar Péter megítélése. Ez rossz hír számára, hiszen az agresszív és erőszakos stílusa miatt – bármennyire is próbál a nyilvánosság előtt mesterségesen uralkodni ezen – a nők körében már eleve kifejezetten népszerűtlen. Az informátorom szerint még a Tisza Párt belső méréseiben is rosszul áll Magyar Péter a nők körében.

Vele szemben Orbán Viktort egy olyan családapának látják a nők, aki jól bánik a feleségével és a gyermekeivel. Ez sokaknak bulvárkérdésnek vagy magánügynek számít, azonban a női szavazók számára – akik egyben például édesanyák vagy nagymamák – igenis fontos, hogy az adott politikusról ezen a téren milyen képet alakítottak ki.

Összességében tehát Magyar Péter hiába próbált a baloldali Szily Nóra propagandainterjúja segítségével javítani a megítélésén a nők körében, ennek Varga Judit megszólalásával, amivel újra emlékeztette az embereket arra, hogy milyen ember is valójában Magyar Péter, ezt a törekvését a Tisza Párt vezetőjének romba döntötte – hangsúlyozta Deák Dániel.