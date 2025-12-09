Hajrá, Magyarország! – Megújult a Várkert Bazár

Van a város lelkéhez egy kapu, a Várkert Bazár. Évtizedeken át csak néztük, ahogy elporlad. A falakkal együtt a múlt minden dicsősége is széthullott. A kommunizmus idején ez az örökség csendben pusztult. A Várbazárral évtizedekig gyakorlatilag nem történt semmi, csak a romlás és az enyészet. A város szégyenfoltja lett, ami egykoron a nemzet fővárosának ékköve volt. Ez volt a város kapuja a kultúrához. Ez volt a korabeli „kreatív negyed”. Elindultak a munkálatok, megkezdődött a Várkert Bazár felújítása.

Érdeklődők a Magyar Ízek Utcája rendezvényen az államalapítás és Szent István király ünnepén a Várkert Bazár előtt 2025. augusztus 20-án

Fotó: MTI/Purger Tamás

2014-re teljesen megújult, és ezzel egy több évtizedes történelmi adósságot törlesztettünk. Úgy is fogalmazhatnék, hogy visszafoglaljuk ezt a régi csodálatos épületet a magyar kultúra számára. Nemcsak restaurálták, hanem új funkciókkal töltötték meg. Ami 30 éven át pusztult és romosodott, az most 3 év alatt újjáépült, és ismét régi fényében tündököl!”

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a felújított Várkert Bazár átadó ünnepségén.

Ez lett az egyik legnagyobb és legátfogóbb műemléki rekonstrukció a rendszerváltás utáni Magyarországon. Nemcsak a Duna-partot köti össze a Budai Várral, hanem a történelmi örökség dicsőségét a modern, közösségi és kulturális célokkal. A Duna partján újra él a múlt. Ez nemcsak a kövekről szól, hanem arról, hogy értjük, mit jelent a múlt. És tudjuk, hogyan kell jövőt építeni belőle! Hajrá, Magyarország!