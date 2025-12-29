Fantasztikus eredmények! Így erősödött a vidék 2025-ben

Bankautomata, felújítások, támogatások

A tervek szerint minden településen elérhetővé vált a bankautomata, ami különösen a kisebb falvakban élők mindennapi ügyintézését könnyítette meg. Folytatódtak a vidéki iskolák és óvodák felújítása, miközben támogatást kaptak a kistelepülési kocsmák fejlesztései is, erősítve a helyi közösségi életet. A Magyar Falu Program keretében elindult a templomfelújítási program, az 500 fő alatti településeken működő élelmiszer- és hentesüzletek pedig akár 3 millió forintos támogatáshoz juthatnak. Emellett érkezik az agrár adócsökkentés, és tovább fejlesztik az úthálózatot is – mindezt azért, hogy a vidéken élők számára a lakóhely valódi lehetőség maradjon, ne kényszerű kompromisszum.