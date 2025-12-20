Szegeden vagyunk a legnagyobb háborúellenes gyűlésen, és itt vannak természetesen a bajtársak, az a Digitális Polgári Kör, amely a honvédelem, tehát Magyarország védelmére koncentrál – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Mások az eladósítást, mi a békét választjuk!

A honvédelmi miniszter hozzátette:

Ebben a nagyon nehéz pillanatban vagyunk. Háborús kölcsönt jegyzett az Európai Unió vezetése egy nem európai uniós ország háborújának folytatásához. Ebből Magyarország hála Istennek a miniszterelnök harcának eredményeképpen ki tudott maradni, de a pillanat rendkívül veszélyes.

Össze kell fognunk, erősnek kell lennünk és meg kell állítanunk ezt a háborút, de Magyarország pedig mindenképpen ki fog maradni belőle. És ehhez a bajtársakra is és itt Szegeden is mindenkire szükségünk van – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.