Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

Apad a Tisza – Szegeden sem kíváncsiak Magyar Péterre

Mások az eladósítást, mi a békét választjuk. Sokan vagyunk és mind békét akarunk! – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Szegeden, az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésen.
Szegeden vagyunk a legnagyobb háborúellenes gyűlésen, és itt vannak természetesen a bajtársak, az a Digitális Polgári Kör, amely a honvédelem, tehát Magyarország védelmére koncentrál – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Mások az eladósítást, mi a békét választjuk!

A honvédelmi miniszter hozzátette:

Ebben a nagyon nehéz pillanatban vagyunk. Háborús kölcsönt jegyzett az Európai Unió vezetése egy nem európai uniós ország háborújának folytatásához. Ebből Magyarország hála Istennek a miniszterelnök harcának eredményeképpen ki tudott maradni, de a pillanat rendkívül veszélyes.

Össze kell fognunk, erősnek kell lennünk és meg kell állítanunk ezt a háborút, de Magyarország pedig mindenképpen ki fog maradni belőle. És ehhez a bajtársakra is és itt Szegeden is mindenkire szükségünk van – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Orbán Balázs: Brutális telt ház a háborúellenes gyűlésen, a magyarok egységesen utasítják el a háborút!

 

