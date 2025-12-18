Hírlevél
Kiderült: ezt tervezi Zelenszkij az orosz vagyonnal

Dárdai Pál visszatért a magyar futballba

Mindenki sorakozzon fel Zelenszkij mögé! - kiadta a parancsot az EP elnöke

Az Európai Parlament elnöke szerint nincs választási lehetőség, az Európai Uniónak teljes mértékben Volodimir Zelenszkij mögé kell felsorakoznia, és végleg rendeznie kell Ukrajna további finanszírozását. Menczer Tamás szerint azonban ez elfogadhatatlan: a magyarok nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajnába küldeni a pénzüket, és nem hajlandók asszisztálni egy olyan konfliktushoz, amely nem Európa védelméről szól.
Mindent bevetnek! Az Európai Parlament elnöke kiadta a parancsot: mindenkinek fel kell sorakoznia Zelenszkij mögött! Na ne… Nem akarunk háborút, nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni, és nem akarjuk a pénzünket beleönteni Zelenszkij aranybudijába. Ez nem a mi háborúnk, Ukrajna nem Európát védi. Ki akarunk maradni belőle, és le akarjuk zárni – írja Facebook-bejegyzése felett Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (jobbra) kezet fog Roberta Metsola európai parlamenti elnökkel (Fotó: AFP)
Fotó:  AFP

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a béketörekvések előrehaladásának eredményeként most lehet először kimondani, hogy közel került a béke elérése, most először látszik a háború végének lehetősége. Amit most az Európai Unió tehet, az az, hogy teljes mértékben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögé áll azzal, hogy végső megoldást talál Ukrajna finanszírozásának kérdésére – hangoztatta.

„Nem vagyunk választási helyzetben: ha segíteni akarunk Ukrajnának, és ha szavatolni akarjuk Európa biztonságát, akkor le kell zárnunk Ukrajna finanszírozásának ügyét”

– tette hozzá nyilatkozatában az uniós parlament elnöke.

 

