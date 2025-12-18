Mindenki sorakozzon fel Zelenszkij mögé! - kiadta a parancsot az EP elnöke

Mindent bevetnek! Az Európai Parlament elnöke kiadta a parancsot: mindenkinek fel kell sorakoznia Zelenszkij mögött! Na ne… Nem akarunk háborút, nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni, és nem akarjuk a pénzünket beleönteni Zelenszkij aranybudijába. Ez nem a mi háborúnk, Ukrajna nem Európát védi. Ki akarunk maradni belőle, és le akarjuk zárni – írja Facebook-bejegyzése felett Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Fotó: AFP

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a béketörekvések előrehaladásának eredményeként most lehet először kimondani, hogy közel került a béke elérése, most először látszik a háború végének lehetősége. Amit most az Európai Unió tehet, az az, hogy teljes mértékben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögé áll azzal, hogy végső megoldást talál Ukrajna finanszírozásának kérdésére – hangoztatta.

„Nem vagyunk választási helyzetben: ha segíteni akarunk Ukrajnának, és ha szavatolni akarjuk Európa biztonságát, akkor le kell zárnunk Ukrajna finanszírozásának ügyét”

– tette hozzá nyilatkozatában az uniós parlament elnöke.