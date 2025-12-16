Újabb forrásokat keres Ukrajnának Zelenszkij, a Tisza ebben segítene

Zelenszkij elnök azon kesereg, hogy nem jön elég pénz neki, de ő azon van, hogy ne így legyen, azon dolgozik európai partnereivel, hogy ezek a pénzforrások ne apadjanak el. Na és honnan lenne meg ez a pénz? – teszi fel a kérdést Facebook-videója felett az Száthó Miklós.

Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Az Alapjogokért Központ főigazgatója tájékoztat, mindezt a orosz vagyonból, és a Tisza-féle gazdasági megszorítócsomagból szeretnék elérni.

Ez az, amit meg kell gátolnunk a csütörtöki uniós csúcson; nem hagyhatjuk, hogy a globalista maffiahálózat és hazai letéteményeseik a magyarok pénzével fűtsék tovább a háborús kohókat!

– fogalmazott.

Ezekről egyébként maga Zelenszkij beszél egy kiszivárgott felvételen, amely itt meghallgatható: