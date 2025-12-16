Hírlevél
tisza párt

Újabb forrásokat keres Ukrajnának Zelenszkij, a Tisza ebben segítene

Zelenszkij egy kiszivárgott felvételen amiatt panaszkodik, hogy nem érkezik elegendő pénz Ukrajnának, miközben európai partnereivel azon dolgozik, hogy az uniós források továbbra se apadjanak el. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a pénzt az orosz vagyonból és a Tisza Párt megszorítócsomagjából teremtenék elő, amit a csütörtöki uniós csúcson meg kell akadályozni.
tisza pártszáthó miklószelenszkij

Zelenszkij elnök azon kesereg, hogy nem jön elég pénz neki, de ő azon van, hogy ne így legyen, azon dolgozik európai partnereivel, hogy ezek a pénzforrások ne apadjanak el. Na és honnan lenne meg ez a pénz? – teszi fel a kérdést Facebook-videója felett az Száthó Miklós.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos tanácskozására Brüsszelben 2023. október 11-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)
Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Az Alapjogokért Központ főigazgatója tájékoztat, mindezt a orosz vagyonból, és a Tisza-féle gazdasági megszorítócsomagból szeretnék elérni.

Ez az, amit meg kell gátolnunk a csütörtöki uniós csúcson; nem hagyhatjuk, hogy a globalista maffiahálózat és hazai letéteményeseik a magyarok pénzével fűtsék tovább a háborús kohókat!

– fogalmazott. 

Ezekről egyébként maga Zelenszkij beszél egy kiszivárgott felvételen, amely itt meghallgatható:

 

