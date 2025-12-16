Újabb forrásokat keres Ukrajnának Zelenszkij, a Tisza ebben segítene

Zelenszkij egy kiszivárgott felvételen amiatt panaszkodik, hogy nem érkezik elegendő pénz Ukrajnának, miközben európai partnereivel azon dolgozik, hogy az uniós források továbbra se apadjanak el. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a pénzt az orosz vagyonból és a Tisza Párt megszorítócsomagjából teremtenék elő, amit a csütörtöki uniós csúcson meg kell akadályozni.
Zelenszkij elnök azon kesereg, hogy nem jön elég pénz neki, de ő azon van, hogy ne így legyen, azon dolgozik európai partnereivel, hogy ezek a pénzforrások ne apadjanak el. Na és honnan lenne meg ez a pénz? – teszi fel a kérdést Facebook-videója felett az Száthó Miklós.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója tájékoztat, mindezt a orosz vagyonból, és a Tisza-féle gazdasági megszorítócsomagból szeretnék elérni.
Ez az, amit meg kell gátolnunk a csütörtöki uniós csúcson; nem hagyhatjuk, hogy a globalista maffiahálózat és hazai letéteményeseik a magyarok pénzével fűtsék tovább a háborús kohókat!
– fogalmazott.
Ezekről egyébként maga Zelenszkij beszél egy kiszivárgott felvételen, amely itt meghallgatható:
