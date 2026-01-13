Vége a találgatásoknak! Megvan a választás pontos időpontja

Megvan a 2026-os választás időpontja, Sulyok Tamás köztársasági elnök az Alaptörvény és a választási eljárási törvény rendelkezései mentén kihirdette: a választók április 12-én járulhatnak az urnákhoz és adhatják le voksukat a pártokra, valamint az egyéni képviselőjelöltekre. Magyarország választójoggal rendelkező polgárai 2026-ban immár tizedik alkalommal dönthetnek arról, hogy kikre bízzák közös ügyeink intézését.
2026-os választás: magabiztosan menetel a Fidesz
Az elmúlt hónapok politikai frontvonalán egyre inkább kirajzolódott, hogy amíg a Fidesz magabiztosan menetel előre és még szilárdabbá tette vezető helyét a versenyben, addig a Tisza Párt megtorpant és nem volt képes változtatni alárendelt pozícióján. Az Alapjogokért Központ legutóbbi közvélemény-kutatása szerint
a Fidesz-KDNP támogatottsága 51 százalékon, míg a Tisza Párté 38 százalékon áll, így a kormánypártok magabiztosan vághatnak neki a véghajrá időszakának is.
Még a baloldal sem tagadhatja le, hogy a kormánypártok előnyben vannak
A Fidesz jelöltállító kongresszusát követően a Partizánban több politológus és elemző vélekedett úgy, hogy a Fidesz sokkal szervezettebb és erősebb párt a Tiszánál. Zárug Péter Farkas politológus szerint a magyar társadalom az elmúlt 15 évben megszokta, hogy ha a Fidesz és Orbán Viktor ígér valamit, akkor azt megvalósítja. Schultz Nóra liberális elemző pedig arról beszélt a műsorban, hogy a párt szlogenje igencsak találó,
hiszen a társadalomban fontos érték a veszély kerülése és a biztonság megtartása is.”
Korábban a volt SZDSZ-es politikus, Tölgyessy Péter a Partizánban fogalmazta meg véleményét a Tisza Párt vezéréről. A liberális politológus szerint Magyar Péter csak egy aktuális szereplő a baloldalon, és hatalmas csalódás fogja érni a régi elit tagjait, akik a szolgálatába szegődtek.
A társadalmi kérdésekről nem beszél. Hiperaktív, de soha nem beszél ilyenekről, és ezt eltűri az ellenzéki sajtó. Elképesztő!”
– kritizálta a politológus. Megjegyezte azt is, hogy minden ígéret mögött ott az adóemelés kérdése, mert szerinte másképp nem lehet finanszírozni, nincs fedezete annak, amit Magyar Péter mond, csak radikális adóemeléssel.
A 2026-os választás tétje a béke
Orbán Viktor miniszterelnök szerint a 2026-os országgyűlési választás tétje nem egy pártpolitikai kérdés, hanem Magyarország jövőjét meghatározva, a háború vagy béke kérdésének eldöntése lesz. A kormányfő úgy véli, hogy a magyaroknak arról kell dönteniük, az ország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy csatlakozik a brüsszeli háborús irányvonalhoz.
A miniszterelnök arról is beszélt, Magyarország számára már korábban is hasonló döntési helyzet állt elő, akkor az volt a kérdés, hogy az ország az amerikai béketörekvések mellé áll-e, vagy elfogadja a brüsszeli háborús döntéseket. Ez a dilemma 2026-ban még élesebben tér vissza.
Most 2026-ban is, a magyar parlamenti választáson azt a döntést kell meghoznunk, hogy Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez”
– hangsúlyozta Orbán Viktor, akinek az értelmezésében a „kimaradás politikája” azt jelenti, hogy Magyarország nem sodródik bele a fegyveres konfliktusba, nem küld katonákat és nem vállal szerepet a háború kiszélesítésében.