Vége a találgatásoknak! Megvan a választás pontos időpontja

Még a baloldal sem tagadhatja le, hogy a kormánypártok előnyben vannak

A Fidesz jelöltállító kongresszusát követően a Partizánban több politológus és elemző vélekedett úgy, hogy a Fidesz sokkal szervezettebb és erősebb párt a Tiszánál. Zárug Péter Farkas politológus szerint a magyar társadalom az elmúlt 15 évben megszokta, hogy ha a Fidesz és Orbán Viktor ígér valamit, akkor azt megvalósítja. Schultz Nóra liberális elemző pedig arról beszélt a műsorban, hogy a párt szlogenje igencsak találó,

hiszen a társadalomban fontos érték a veszély kerülése és a biztonság megtartása is.”

Korábban a volt SZDSZ-es politikus, Tölgyessy Péter a Partizánban fogalmazta meg véleményét a Tisza Párt vezéréről. A liberális politológus szerint Magyar Péter csak egy aktuális szereplő a baloldalon, és hatalmas csalódás fogja érni a régi elit tagjait, akik a szolgálatába szegődtek.

A társadalmi kérdésekről nem beszél. Hiperaktív, de soha nem beszél ilyenekről, és ezt eltűri az ellenzéki sajtó. Elképesztő!”

– kritizálta a politológus. Megjegyezte azt is, hogy minden ígéret mögött ott az adóemelés kérdése, mert szerinte másképp nem lehet finanszírozni, nincs fedezete annak, amit Magyar Péter mond, csak radikális adóemeléssel.