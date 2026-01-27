Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robert Ficónak elege van! Üzent a szlovák miniszterelnök

Ezt látnia kell!

Rohantak a rendőrök: berepült egy drón a ferihegyi repülőtérre

gödöllő

90 éves képzőművészt köszöntött a kulturális miniszter 

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szekeres Erzsébet alkotásai sokszorosan is életben tartják és továbbadják a magyar kultúra értékeit – fogalmazott Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a grafikusművész gödöllői kiállításán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gödöllőhankó balázsszekeres erzsébetgödöllői művészetek házminiszterkiállítás

A magyar népmesék világa és a keresztény hit végigkísér bennünket egész életünk során: 

formálják identitásunkat, és irányt mutatnak abban, hogyan látjuk a körülöttünk lévő világot

– fogalmazott Hankó Balázs. Szekeres Erzsébet grafikusművész kiállításán. A kulturális és innovációs miniszter közölte, ez a szellemiség köszön vissza Szekeres Erzsébet munkáiban is. 

A kiállítást szemlélve az az érzésünk támad, hogy mi magunk is részeseivé válunk ennek a világnak, hiszen ugyanazok az értékek táplálnak bennünket, mint amelyek ezekben az alkotásokban megjelennek

– fogalmazott, hozzátéve, őszinte hálával gondol Szekeres Erzsébet munkásságára, hiszen alkotásai sokszorosan is életben tartják és továbbadják a magyar kultúra értékeit. Elmondta, köszönet illeti a Gödöllői Művészetek Házát is, amiért otthont ad ennek a kiállításnak.

Gödöllő az elmúlt években fejlődött, biztos léptekkel halad előre, és erre mindannyian joggal lehetünk büszkék

– hangsúlyozta a miniszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!