90 éves képzőművészt köszöntött a kulturális miniszter 

A magyar népmesék világa és a keresztény hit végigkísér bennünket egész életünk során:

formálják identitásunkat, és irányt mutatnak abban, hogyan látjuk a körülöttünk lévő világot

– fogalmazott Hankó Balázs. Szekeres Erzsébet grafikusművész kiállításán. A kulturális és innovációs miniszter közölte, ez a szellemiség köszön vissza Szekeres Erzsébet munkáiban is.

A kiállítást szemlélve az az érzésünk támad, hogy mi magunk is részeseivé válunk ennek a világnak, hiszen ugyanazok az értékek táplálnak bennünket, mint amelyek ezekben az alkotásokban megjelennek

– fogalmazott, hozzátéve, őszinte hálával gondol Szekeres Erzsébet munkásságára, hiszen alkotásai sokszorosan is életben tartják és továbbadják a magyar kultúra értékeit. Elmondta, köszönet illeti a Gödöllői Művészetek Házát is, amiért otthont ad ennek a kiállításnak.

Gödöllő az elmúlt években fejlődött, biztos léptekkel halad előre, és erre mindannyian joggal lehetünk büszkék

– hangsúlyozta a miniszter.