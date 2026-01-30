Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké

Hírlevél
26 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében buzdított a nemzeti petíció aláírására a kormányfő.
brüsszelukrajnaorbán viktorháború

A magyarok pénze a magyaroké. Nem Ukrajnáé, nem Brüsszelé. Üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. 

Orbán Viktor a Nemzeti Petíció kézbesítésén, OrbánViktor, NemzetiPetíció, Budapest, 2026. január 29. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) a Nemzeti Petíció kézbesítésén Rákospalotán 2026. január 29-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  

A magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni. A most induló nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére.

A nemzeti petícióval kiállhatunk a magyar érdek mellett

A miniszterelnök, Orbán Viktor szombaton a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció három pontját:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! 
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! 
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

 

 

