A Mercosur megállapodás: átállt a Néppárt képviselője a Patriótákhoz

Laurent Castillo francia EP-képviselő csatlakozott hozzánk az Európai Néppártból, mivel tarthatatlannak tartotta korábbi képviselőcsoportja álláspontját az Európai Bizottság politikájával, különösen a Mercosur-megállapodással kapcsolatban. Mindezek fényében nem volt kérdés, hogy Brüsszel egyetlen valódi ellenzékéhez, a Patriótákhoz csatlakozik. Üdvözöljük a fedélzeten!