A Mercosur megállapodás: átállt a Néppárt képviselője a Patriótákhoz

Tovább erősödik a Patrióta-frakció az Európai Parlamentben! – jelentette be Gál Kinga a Facebook-bejegyzésében.
A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette:
Laurent Castillo francia EP-képviselő csatlakozott hozzánk az Európai Néppártból, mivel tarthatatlannak tartotta korábbi képviselőcsoportja álláspontját az Európai Bizottság politikájával, különösen a Mercosur-megállapodással kapcsolatban. Mindezek fényében nem volt kérdés, hogy Brüsszel egyetlen valódi ellenzékéhez, a Patriótákhoz csatlakozik. Üdvözöljük a fedélzeten!
– írta Gál Kinga.
