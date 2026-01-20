Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Ukrajna

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog

francia

A Mercosur megállapodás: átállt a Néppárt képviselője a Patriótákhoz

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Laurent Castillo francia EP-képviselő csatlakozott hozzánk az Európai Néppártból, mivel tarthatatlannak tartotta korábbi képviselőcsoportja álláspontját az Európai Bizottság politikájával, különösen a Mercosur-megállapodással kapcsolatban – jelentette be Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
franciaEurópai Néppárt (EPP)Patrióták EurópáértEPPPatriótákEP-képviselőagrártámogatásMercosurEurópai ParlamentGál Kinga

Tovább erősödik a Patrióta-frakció az Európai Parlamentben! – jelentette be Gál Kinga a Facebook-bejegyzésében.

Tovább erősödik a Patrióták-frakció az Európai Parlamentben! – jelentette be Gál Kinga.
Tovább erősödik a Patrióták-frakció az Európai Parlamentben! (Fotó: Facebook)

A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette:

Laurent Castillo francia EP-képviselő csatlakozott hozzánk az Európai Néppártból, mivel tarthatatlannak tartotta korábbi képviselőcsoportja álláspontját az Európai Bizottság politikájával, különösen a Mercosur-megállapodással kapcsolatban. Mindezek fényében nem volt kérdés, hogy Brüsszel egyetlen valódi ellenzékéhez, a Patriótákhoz csatlakozik. Üdvözöljük a fedélzeten!

– írta Gál Kinga. 

Brüsszeli gazdái tilthatták meg Magyar Péternek, hogy megszólaljon
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!