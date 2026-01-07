A szakképzős diákok is összefogtak a rendkívüli hóhelyzetben

Hírlevél
A rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek elhárításában több mint ezer szakképzésben tanuló diák és oktató vett részt országszerte hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokban, a kötelező közösségi szolgálat keretében – közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán.
Összefogtunk a rendkívüli hóhelyzetben, a szakképzés közössége ismét bizonyított – tudatta saját közösségi oldalán Hankó Balázs. A kulturális és innovációs miniszter úgy fogalmazott: 

az elmúlt napok rendkívüli téli időjárása kihívás elé állított minket, ezért büszke vagyok arra, hogy országszerte 1 164 diák és oktató segített a kötelező közösségi szolgálat részeként a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokban.  

Forrás: Facebook

Mint írta, a három éve indult Jószolgálati Program mára országos összefogássá vált: 2025-re mind a 41 szakképzési centrum csatlakozott, eddig pedig már 159 iskola és 11 725 diák vett részt a kezdeményezésben.

Hangsúlyozta, hisz abban, hogy

 az elhivatottság, az együttműködés és a társadalmi felelősségvállalás valódi értéket teremt. 

A miniszter bejegyzésében köszönetet mondott mindenkinek, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a mindennapi élet a téli körülmények ellenére is biztonságosan működhessen. 

 

