A szakképzős diákok is összefogtak a rendkívüli hóhelyzetben

Összefogtunk a rendkívüli hóhelyzetben, a szakképzés közössége ismét bizonyított – tudatta saját közösségi oldalán Hankó Balázs. A kulturális és innovációs miniszter úgy fogalmazott:

az elmúlt napok rendkívüli téli időjárása kihívás elé állított minket, ezért büszke vagyok arra, hogy országszerte 1 164 diák és oktató segített a kötelező közösségi szolgálat részeként a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokban.

Forrás: Facebook

Mint írta, a három éve indult Jószolgálati Program mára országos összefogássá vált: 2025-re mind a 41 szakképzési centrum csatlakozott, eddig pedig már 159 iskola és 11 725 diák vett részt a kezdeményezésben.

Hangsúlyozta, hisz abban, hogy

az elhivatottság, az együttműködés és a társadalmi felelősségvállalás valódi értéket teremt.

A miniszter bejegyzésében köszönetet mondott mindenkinek, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a mindennapi élet a téli körülmények ellenére is biztonságosan működhessen.