A Tisza bűnözőket küldött a gyöngyösi Lázárinfóra?

A Tisza Párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket – írja közösségi oldalán a kormánypárt.
A gyöngyösi Lázárinfón több olyan tüntető is felismerhető, akik messze nem ismeretlenek a hatóságok előtt. A Fidesz közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Tisza bűnözőket küldött a rendezvényre.
Egy biztos, többszörösen büntetett előéletű személyek is beazonosíthatók, ráadásul talán nem meglepő módon erőszakos cselekmények vannak a rovásukon. A testi sértés, garázdaság, állatkínzás valamelyike szinte mindenkinél megtalálható, de előfordul ittas vezetés vagy éppen cserbenhagyás is. A kérdés költői, hogyan fér össze mindez a szeretetországgal, amit a Tisza főleg az elején oly sokat hangoztatott.
