Tovább gyűrűzik a magyar pólóbotrány: kiborította a bilit a válogatottból kirúgott sztárjátékos

tisza párt

A Tisza bűnözőket küldött a gyöngyösi Lázárinfóra?

A Tisza Párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket – írja közösségi oldalán a kormánypárt.
tisza párttiszalázár jános

A gyöngyösi Lázárinfón több olyan tüntető is felismerhető, akik messze nem ismeretlenek a hatóságok előtt. A Fidesz közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Tisza bűnözőket küldött a rendezvényre. 

Tisza Párt
A Tisza Párt bűnözőkkel provokált a gyöngyösi Lázárinfón a Fidesz szerint – egy biztos, a felismerhető személyek nem éppen a rendezett életvitelükről ismertek
Fotó: Facebook/Lázár János

Egy biztos, többszörösen büntetett előéletű személyek is beazonosíthatók, ráadásul talán nem meglepő módon erőszakos cselekmények vannak a rovásukon. A testi sértés, garázdaság, állatkínzás valamelyike szinte mindenkinél megtalálható, de előfordul ittas vezetés vagy éppen cserbenhagyás is. A kérdés költői, hogyan fér össze mindez a szeretetországgal, amit a Tisza főleg az elején oly sokat hangoztatott.

 

