A tiszások Ukrajna mellett szavaztak – ezért kell a nemzeti petíció!

1 órája
Menczer Tamás szerint a Tisza Párt saját szavazásával igazolta, hogy támogatja Ukrajna uniós tagságát és a háború finanszírozását. A Fidesz kommunikációs igazgatója ezért nevezte kulcsfontosságúnak a kormány által indított nemzeti petíciót, amely három egyértelmű nemre épül.
Menczer TamásUkrajnanemzeti petícióMagyar Péter

Menczer Tamás, a Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója legújabb Facebook-videójában egyértelmű politikai állítást fogalmazott meg a Tisza Párttal kapcsolatban. Mint mondta, a Tisza Ukrajna uniós tagságát támogatja, ezt pedig nem véleménynek, hanem a párt saját döntésének tartja.

Budapest, 2026. január 10. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A politikus felidézte, hogy a Tisza Párt korábban egy online szavazást indított, amelynek eredménye szerint a válaszadók 58 százaléka támogatta Ukrajna európai uniós csatlakozását. Menczer Tamás hangsúlyozta: 

A párt vezetője maga mondta ki, hogy a szavazás eredményét kormányprogramként kezelik, vagyis azt politikai iránytűnek tekintik.

Menczer szerint ez a pont teszi egyértelművé, hogy a Tisza Párt nemcsak Ukrajna uniós tagsága mellett áll, hanem annak pénzügyi következményeit is vállalná. A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott: 

ez azt jelenti, hogy a Tisza támogatja Ukrajna finanszírozását, valamint a háború költségeinek viselését is.

A politikus szerint éppen ezért indította el a kormány a nemzeti petíciót, amely három világos nemet fogalmaz meg. Ezek közül az első a háború finanszírozásának elutasítása, a második Ukrajna hosszú távú, magyar pénzből történő támogatásának elutasítása, a harmadik pedig a rezsicsökkentés eltörlésének elutasítása Ukrajna miatt.

Három nem, egy petíció

Menczer Tamás kitért arra is, hogy a nemzeti petíció első példányát Orbán Viktor miniszterelnök személyesen vitte ki, ezzel is jelezve az ügy politikai súlyát. Mint mondta, a petíció célja az, hogy egyértelmű társadalmi felhatalmazást adjon a kormány álláspontjához Ukrajna ügyében.

A kommunikációs igazgató arra kérte a nyilvánosságot, hogy minél többen hívják fel a figyelmet a petíció jelentőségére, mivel szerinte Ukrajna uniós tagsága és finanszírozása alapvetően befolyásolná Magyarország gazdasági és politikai mozgásterét.

 

