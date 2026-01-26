Itt van Orbán Viktor válasza a Zelenszkij-rezsim aljas és példátlan támadására

Hírlevél
A miniszterelnök szerint Ukrajna vezetése bármit megtenne annak érdekében, hogy befolyásolja a választások kimenetelét.
magyarországukrajnaszijjártó péterorbán viktorválasztás

„A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben. A nemzetbiztonsági szervezeteink kiértékelték ezt a legújabb ukrán támadást és megállapították, hogy a történtek egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amelyekkel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba” – jelentette ki Facebook oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Kiemelte,

 mi nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát. Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét. Magyarország szuverenitását és érdekeit meg fogjuk védeni.

 

