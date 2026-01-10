A veszély korában élünk! A biztonság és a tapasztalat áll szemben a kiszámíthatatlansággal

Évről évre formálódik és alakul a magyar közbeszéd, illetve a politika, azonban a 2026-os választások közeledtével eddig soha nem látott valótlanságok hangoztatása is teret nyert, ráadásul a közösségi média elősegíti azt, hogy téves vagy éppen fals információk keringjenek.
Érdemes felidézni a Fidesz január 10-iki kongresszusát, pontosabban azokat az üzeneteket, amelyeket európai szuverenista politikusok fogalmaztak meg, és amelyekre amúgy a jelenlegi kormány is épít 2010 óta. Ezek a jelzők a kiszámíthatóság, következetesség, békepártiság, szuverenista, a nemzetállamokat védő politika. Ezeket politikai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező (fideszes) európai parlamenti képviselők, kormánytagok következetesen képviselik. Ilyen jelöltek mutatkoztak be most január 10-ikén, azonban a megújulás is fontos, lesznek olyanok, akik először méretik meg magukat, szintén ugyanezen értékrend birtokában.
Ehhez képest helyezkedik el a legnagyobbnak számító ellenzéki erő retorikája, politikája. A legelső hetekben sem a kormányoldal sem az ellenzék nem tudta eldönteni, hová kíván majd tartozni a Tisza, és ez a látszólagos középutasság hozhatott is híveket kezdetben a pártnak, azonban mára világos, a kommunikáció,
retorika alulmúlja azt, amelyet ők meghaladni szeretnének.
Az őszödi beszéd óta tudhatjuk, a hazugságok is részei lehetnek a közéletnek, azonban ma ettől ezek és ettől kisebb horderejű fals információk, részigazságok, dezinformációk is sokkal gyorsabban terjedhetnek, ezt pedig a Tisza ki is használja.
A legkisebb dolog, de valójában már az is hazug állítás, hogy a vezetőknek pezsgőt és kaviárt szolgáltak fel a Fidesz kongresszuson, ezzel szemben az igazság az, hogy bácskai rizseshús volt a menü, az utóbbi pedig inkább a menzák kínálatában található, semmint a luxusétkek között.
Ha pedig nagy horderejű dolgokat keresünk sem kell hosszan visszatekinteni, elegendő Tarr Zoltán elszólását idéznünk, „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.
Ilyenkor előnyös, hogy az ilyen lelepleződések is hamar kiderülnek. Azonban felettébb érdekes, hogy sem ez, sem pedig a Tisza kiszivárgott hatszáz oldalas tervezete sem kapott kritikát a háború és migránspárti Brüsszeltől, hallgatólagosan elfogadták, hogy ilyesfajta politikai magatartás a választási felkészülés része lehet.
A jobboldal ezzel szemben a saját soraiban sem tolerálja a túlkapásokat vagy a tévedéseket, az érintettek maguk ajánlották fel lemondásukat.
Magyarország már csak földrajzi elhelyezkedése is okán joggal tart az orosz-ukrán háború lehetséges eszkalációjától, ehhez jönnek hozzá az európai vezetők következetesen háborúpárti, de béketeremtőnek eladott nyilatkozatai, törekvései. Azaz ha a 2026-os évet nézzük, elmondható, hogy ez nem a kísérletezések időszaka még akkor sem, ha valaki a kormánnyal és vagy az ország helyzetével elégedetlen.
Jelenleg viszont nem tudjuk, hogy a Tisza valójában pontosan mit képvisel. Annyi tudható csupán, hogy az egészségüggyel mindenképpen foglalkozna, ám ezen kívül sem a bel sem a külpolitikai irányvonaláról nem tudunk semmit. Azt sem, hogy a kiszivárgott dokumentumokban felsoroltak mekkora hányadát alkalmaznák, és azt sem, hogy a brutális mértékű megszorítások árán kiknek, mely csoportoknak kedveznének. Úgy viszont nem csak a kormányoldaliak szerint lehet veszélyes bizalmat szavazni, ha már a kampány sem átlátható vagy következetes. Jelzésértékű, hogy nem nyertek pert sem a dokumentumokat lehozó Index ellen.
A biztonság most kulcskérdés és mindenekelőtt való. A Magyar Péterhez köthető elvtársazás nem csupán a tiszteletlenség egy formája (vesd össze a minden magyar és a szeretetország fogalmakkal), hanem kormányzáshoz aligha elegendő. Ahogyan az sem, hogy a „propagandapénzekből” nyernének forrást. Egy teljes választási ciklust kell végiggazdálkodni felelősen, nem csupán egy esztendőt.
Most nem csupán a pártszimpátia, hanem az ország békéje, biztonsága, függetlensége és hitelessége a tét. Márpedig a jelenlegi kormányról mindenképp elmondható: következetes.