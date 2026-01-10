A veszély korában élünk! A biztonság és a tapasztalat áll szemben a kiszámíthatatlansággal

Évről évre formálódik és alakul a magyar közbeszéd, illetve a politika, azonban a 2026-os választások közeledtével eddig soha nem látott valótlanságok hangoztatása is teret nyert, ráadásul a közösségi média elősegíti azt, hogy téves vagy éppen fals információk keringjenek.

Orbán Viktor tapasztalt politikus, a kiszámíthatóság, biztonság egyik megtestesítője, háborúellenessége miatt oroszpártisággal is vádolják, mint nagyjából mindenkit, aki a békét sürgeti

Fotó: Ladóczki Balázs

Érdemes felidézni a Fidesz január 10-iki kongresszusát, pontosabban azokat az üzeneteket, amelyeket európai szuverenista politikusok fogalmaztak meg, és amelyekre amúgy a jelenlegi kormány is épít 2010 óta. Ezek a jelzők a kiszámíthatóság, következetesség, békepártiság, szuverenista, a nemzetállamokat védő politika. Ezeket politikai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező (fideszes) európai parlamenti képviselők, kormánytagok következetesen képviselik. Ilyen jelöltek mutatkoztak be most január 10-ikén, azonban a megújulás is fontos, lesznek olyanok, akik először méretik meg magukat, szintén ugyanezen értékrend birtokában.

Ehhez képest helyezkedik el a legnagyobbnak számító ellenzéki erő retorikája, politikája. A legelső hetekben sem a kormányoldal sem az ellenzék nem tudta eldönteni, hová kíván majd tartozni a Tisza, és ez a látszólagos középutasság hozhatott is híveket kezdetben a pártnak, azonban mára világos, a kommunikáció,

retorika alulmúlja azt, amelyet ők meghaladni szeretnének.

Az őszödi beszéd óta tudhatjuk, a hazugságok is részei lehetnek a közéletnek, azonban ma ettől ezek és ettől kisebb horderejű fals információk, részigazságok, dezinformációk is sokkal gyorsabban terjedhetnek, ezt pedig a Tisza ki is használja.

A legkisebb dolog, de valójában már az is hazug állítás, hogy a vezetőknek pezsgőt és kaviárt szolgáltak fel a Fidesz kongresszuson, ezzel szemben az igazság az, hogy bácskai rizseshús volt a menü, az utóbbi pedig inkább a menzák kínálatában található, semmint a luxusétkek között.

Ha pedig nagy horderejű dolgokat keresünk sem kell hosszan visszatekinteni, elegendő Tarr Zoltán elszólását idéznünk, „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Ilyenkor előnyös, hogy az ilyen lelepleződések is hamar kiderülnek. Azonban felettébb érdekes, hogy sem ez, sem pedig a Tisza kiszivárgott hatszáz oldalas tervezete sem kapott kritikát a háború és migránspárti Brüsszeltől, hallgatólagosan elfogadták, hogy ilyesfajta politikai magatartás a választási felkészülés része lehet.