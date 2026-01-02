Orbán Balázs: Aki katonákat küldene Ukrajnába, az nem a békét keresi

Hírlevél
Miközben az Egyesült Államok békepári álláspontot képvisel, a Nyugat-Európai elit továbbra sem hajlandó feladni a háborúpárti álláspontját.
„Aki katonákat küldene Ukrajnába, az nem a békét keresi, hanem háborúzni akar” – írta Facebook oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a brüsszeli tervek az orosz-ukrán háborút egy európai-orosz háborúvá változtatnák. 

OrbánBalázs, Orbán Balázs
Orbán Balázs: Először fordul elő, hogy az EU háborús kölcsönt nyújt egy unión kívüli, háborúban álló államnak Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Orbán Balázs elmondta,

ezek a tervek amellett, hogy az Amerikai Békekezdeményezést nem támogatják, vagy el akarják odázni, vagy megpróbálnak kibújni belőle, valójában ezek hadüzenettel felérő tervek és nyilatkozatok, tehát semmi ilyesmiről nem szabad beszélni, mert először békét kell kötni, és a békekötésnek részének kell lennie, hogy akkor mi fog történni Ukrajnában, a mostani Ukrajna területén.

 

 

