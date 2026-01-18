Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Amerika súlyos légicsapást indított – sikerült is likvidálniuk egy fontos személyt

Ezt tudnia kell!

Veszélyesebb, mint hinnénk – éveket vehet el az életünkből egy hétköznapi rossz szokás

Tisza Párt

Áldozati pozícióban a Tisza képviselőjelöltje, akit úgy „bántalmaztak”, hogy ott sem volt

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Engem senki nem szidalmazott, senki nem bántott” – mondta rendőrségi vallomásában Szimon Renáta, a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje a Vác Online értesülése szerint. A Tisza elnöke, Magyar Péter korábban a Facebookon azt írta, hogy jelöltjüket, Szimon Renátát verbális és tettleges bántalmazás érte Rádon egy tiszás kitelepülés alkalmával.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza Pártválasztás2026Szimon Renátaálhírképviselőjelöltbántalmazás

„Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott” – fogalmazott rendőrségi tanúvallomásában Szimon Renáta, a Tisza Párt Pest vármegye 11. számú választókörzetének képviselőjelöltje. Erről a Vác Online hírpottál számolt be vasárnap.

Szimon Renáta ennek ellenére napok óta fogadja a közösségi oldalán az állítólagos bántalmazása miatti együttérző szavakat, üzeneteket 

– írták a hírportál Facebook-oldalán.

Szimon Renáta, a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje egy tiszás kampányrendezvényen Vácon, 2026. január 10-én (kép forrása: Facebook/Szimon Renáta)
Szimon Renáta (balra), a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje egy tiszás kampányrendezvényen Vácon, 2026. január 10-én (kép forrása: Facebook/Szimon Renáta)

Magyar Péter farkast kiált, de az embere ott sem volt


Mint ismert, Magyar Péter január 15-én drámai posztjában azt írta: 

Megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest megyei jelöltünket.”

A Vác Online helyszíni riportjából azonban már akkor kiderült, hogy Szimon Renáta ott sem volt, amikor szóváltás alakult ki a Tisza-kampány pultjának magánterületen történt elhelyezése miatt. Információik szerint ugyanis 

a Tisza jelöltje éppen egy másik helyre parkolt autójával, amikor az incidens történt.

A hírportál emlékeztet, hogy a Hír TV Célpont című műsorának helyszíni stábjában dolgozó újságírók sem támasztották alá a jelölt bántalmazását. Cáfolták a támadást a helyiek is, 

hazugságnak nevezve Magyar Péter másik, állítólagos fojtogatásra vonatkozó állítását, akik szerint az egész nem több, mint politikai provokáció. 

Most bebizonyosodott, Szimon Renáta hazudott, őt senki nem bántotta, nem szidalmazta. Hazudott Magyar Péter is. Valójában tehát senki sem támadta meg Szimon Renátát január 15-én Rádon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!