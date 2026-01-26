Hírlevél
Rendkívüli

Megszólalt az orosz hírszerzés főnöke: az, amit mondott, mindenkit sokkolt

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

Alice Weidel dörgedelmes üzenetet küldött Zelenszkijnek!

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az AfD társelnöke nyíltan kimondta: aki részt vett az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában, az nem lehet Németország barátja. Alice Weidel szerint Ukrajnának – és személyesen Volodimir Zelenszkijnek – kártérítést kellene fizetnie a Németországot ért károkért.
alice weidelészaki áramlatnémetországkijevkártérítés

Zsigmond Barna Pál közösségi oldalán reagált arra a kijelentésre, amely Németországban eddig tabunak számított. Alice Weidel világossá tette: pártja kormányra kerülése esetén nemcsak felelősségre vonást, hanem konkrét anyagi következményeket is követelne az Északi Áramlat felrobbantása miatt, amely súlyos csapást mért a német gazdaságra és energiaellátásra.

Alice Weidel
Zelenszkij szokatlanul kemény üzenetet kapott Alice Weideltől (Forrás: AFP)
Támogatás helyett elszámoltatás

Az AfD társelnöke azt is közölte, hogy visszakérné a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást, hangsúlyozva: Németország nem finanszírozhatja saját gazdasági érdekeinek lerombolását. Weidel élesen bírálta a berlini kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját is, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz kancellárt. Zsigmond Barna Pál szerint a megszólalás mérföldkő, hiszen végre Németországban is kimondják azt, amit sokan régóta gondolnak: 

Aki ezt tette velünk, nem lehet a barátunk soha.” 

A bejegyzés alapján egyre több európai politikus kérdőjelezi meg a feltétel nélküli ukrajnai támogatás politikáját, és követel elszámoltatást a kontinens gazdaságát sújtó döntésekért.

