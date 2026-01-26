Támogatás helyett elszámoltatás

Az AfD társelnöke azt is közölte, hogy visszakérné a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást, hangsúlyozva: Németország nem finanszírozhatja saját gazdasági érdekeinek lerombolását. Weidel élesen bírálta a berlini kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját is, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz kancellárt. Zsigmond Barna Pál szerint a megszólalás mérföldkő, hiszen végre Németországban is kimondják azt, amit sokan régóta gondolnak:

Aki ezt tette velünk, nem lehet a barátunk soha.”

A bejegyzés alapján egyre több európai politikus kérdőjelezi meg a feltétel nélküli ukrajnai támogatás politikáját, és követel elszámoltatást a kontinens gazdaságát sújtó döntésekért.