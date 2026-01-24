Egy nagyon fontos tanácsot adott a felvételizőknek az oktatási államtitkár

„Szeretnék mindannyiótoknak sok sikert kívánni, tudom, mennyi munka, mennyi gyakorlás van mögöttetek. Tudom, mennyi izgalommal jár ez a pillanat. De higgyétek el, felkészültek vagytok. Most csak egy dolgot tegyetek nyugodtan, figyelmesen, a legjobb tudásotok szerint dolgozzatok" – ezekkel a mondatokkal biztatta a felvételizőket az államtitkár, aki közösségi oldalán egy videóban osztotta meg a gondolatait.

Varga-Bajusz Veronika, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár Forrás: Facebook



Államtitkár: Higgyetek magatokban!

Varga-Bajusz Veronika szerint a központi vizsga egy kapu a következő életszakasz felé, és úgy látja, hogy a szakképzés ma valódi lehetőség, hiszen olyan tudást ad, amelyre a munkaerőpiacon nagy szükség van. „Olyan szakmákat tanulhattok, amelyekkel gyorsan el lehet helyezkedni, és amelyekkel biztos megélhetést lehet teremteni. A szakképzés lehetőséget ad továbbtanulásra, érettségire, technikusi végzettségre, sőt egyetemi tanulmányokra is. És mindeközben már fiatalon valódi, használható tudást szereztek, gyakorlatot, önbizalmat, sikereket" – sorolta a lehetőségeket. Majd a következőképpen zárta az üzenetét:

Bármelyik utat is választjátok, a legfontosabb, hogy higgyetek magatokban! Most pedig koncentráljatok a mai napra! Sok sikert kívánok mindannyiótoknak! Büszkék vagyunk rátok!

Az idei központi középiskolai felvételi írásbeli vizsgák ma 10 órakor kezdődnek a 4., 6. és 8 osztályos gimnáziumokba jelentkezőknek. Több mint 50 ezer diákot érint az esemény. A pótírásbeli vizsga február 3-án lesz.