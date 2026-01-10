Andrej Babis szerint Orbán Viktor egy igazi magyar

Sok sikert kívánt a kampányhoz a Fidesz tisztújító kongresszusának napján az újból megválasztott Andrej Babis cseh kormányfő is. Szerinte Orbán Viktor Európa egyik legjelentősebb politikusa, aki világszerte rendelkezik kapcsolatokkal. Maradéktalanul hiteles karriert tudhat maga mögött, egyben Andrej Babis örömét fejezte ki, hogy szoros a kapcsolatuk és tanácsot is adott a magyar kormányfő arra vonatkozóan, hogyan lépjen fel a cseh vezető Európa porondján.

Andrej Babis szintén elismerően szólt Orbán Viktorról

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Szólt arról is, Európa túlélése mindannyiunk közös érdeke, a Patrióták pedig pont ezt képviselik. A Green Deal mellett ő is a migráció kezelését említette mint rossz példát.

Kitért rá, most hogy a Cseh Köztársaság miniszterelnöke lett, megpróbálja helyreállítani a visegrádiak korábbi együttműködését. Orbán Viktort pedig igaz magyarnak nevezte.