– Egy drón alkatrészét adta át az amerikai katonai attasénak Igor Kosztyukov, az orosz fegyveres erők külföldi katonai hírszerző szolgálatának igazgatója, aki azt állította, hogy az egy lelőtt ukrán drónból származó vezérlőegység – írta közösségi oldalán közzétett videó alatt Deák Dániel.

Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte,

Kosztyukov szerint a vezérlőegység memóriáját visszafejtették az orosz különleges szolgálatok, és azt találták, hogy annak célpontja az orosz elnök novgorodi rezidenciájának épületegyüttese volt.

Mint ismert, orosz katonai források szerint

december 29-én éjszaka Kijev támadást indított Putyin novgorodi rezidenciája ellen 91 drónnal.

A légvédelmi erők állítása szerint valamennyi célpontot megsemmisítették. Szergej Lavrov külügyminiszter ezt követően kijelentette, hogy Moszkva felülvizsgálja Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási álláspontját.