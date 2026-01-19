Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egressy Mátyás eltűnése: meddig számít valaki körözött személynek?

Ez nem semmi!

Putyin meglepő tettén ámul a világ

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Egy forintot nem lehet két helyen elkölteni

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök szerint el kell dönteni, hogy a magyarok pénzét Ukrajnában vagy Magyarországon szeretnénk elkölteni, és erről fog szólni az áprilisi választás is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorhadikölcsönháborúUkrajna

„Nem elég kimaradni a háborúból, ki kell maradnunk a háború finanszírozásából is, mert szabhatjuk mi bármilyen okosan majd a kötelező, meg az önként vállalt feladatokat, meg a jogköröket, de ha a pénzünket elviszik Ukrajnába, és nem tudunk kimaradni a háború finanszírozásából, akkor megette a fene az egész új önkormányzati rendszerünket is” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Önkormányzatok Országos Fórumán.

Önkormányzati Fórum, ÖnkormányzatiFórum, 2026. 01. 19. Orbán Viktor, OrbánViktor
Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök kiemelte, 

pénz annyi van, amennyi, amennyit elő tud állítani a magyar gazdaság. Ha elviszik Ukrajnába, itt nem lesz. Pénzszaporítás nincs. Egy forintot nem lehet két helyen elkölteni. Vagy Ukrajnában költjük el, vagy Mátészalkán, vagy Dnyipróban, vagy Veszprémben, vagy Kijevben vagy Budapesten. Ezért nekünk a háború finanszírozásából is ki kell maradnunk.

Beszédében Orbán Viktor felvázolta, milyen feladatok várnak az önkormányzatokra a választás után, de, mint fogalmazott, a választás sikere azon múlik majd, hogy a Fidesz–KDNP-hez tartozó polgármesterek és képviselők mennyire vesznek részt a kampányban.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!