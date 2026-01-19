Orbán Viktor: Egy forintot nem lehet két helyen elkölteni

„Nem elég kimaradni a háborúból, ki kell maradnunk a háború finanszírozásából is, mert szabhatjuk mi bármilyen okosan majd a kötelező, meg az önként vállalt feladatokat, meg a jogköröket, de ha a pénzünket elviszik Ukrajnába, és nem tudunk kimaradni a háború finanszírozásából, akkor megette a fene az egész új önkormányzati rendszerünket is” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Önkormányzatok Országos Fórumán.

Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök kiemelte,

pénz annyi van, amennyi, amennyit elő tud állítani a magyar gazdaság. Ha elviszik Ukrajnába, itt nem lesz. Pénzszaporítás nincs. Egy forintot nem lehet két helyen elkölteni. Vagy Ukrajnában költjük el, vagy Mátészalkán, vagy Dnyipróban, vagy Veszprémben, vagy Kijevben vagy Budapesten. Ezért nekünk a háború finanszírozásából is ki kell maradnunk.

Beszédében Orbán Viktor felvázolta, milyen feladatok várnak az önkormányzatokra a választás után, de, mint fogalmazott, a választás sikere azon múlik majd, hogy a Fidesz–KDNP-hez tartozó polgármesterek és képviselők mennyire vesznek részt a kampányban.