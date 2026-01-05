Milliárdos üzlet, névváltás, vidéki bujkálás – mit rejtegetnek Bajnaiék?

Hírlevél
A Datadat alapítói az elmúlt években rendesen kaszáltak a cégeiken keresztül. A Bajnai Gordon nevével fémjelzett egykori Datadat jogutódja időközben egy titokzatos kis borsodi faluba helyzete át a székhelyét – számol be a Tűzfalcsoport legújabb elemzésében.
bajnai gordontűzfalcsoportficsor ádámszigetvári viktordatadat

Két esztendeje jelentős változásokon ment keresztül a DatAdat Professional Kft., neve AVSF Magyarország Kft.-re módosult 2024. április 15-én.

Jó évet zártak Bajnai Gordon bizalmi emberei
Jó évet zártak Bajnai Gordon bizalmi emberei
Fotó: Székelyhidi Balázs / Mediaworks

A vállalkozás budapesti székhelye is változott, a Tokaj környéki Szegiben, egy mindössze 300 lelket számláló Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis faluban találtak rá az adóhatóság emberei a jogelőd DatAdat Professional Kft. könyvelési adataira. A NAV munkatársai 2022. szeptember végén házkutatást tartottak a DatAdat Professional Kft. ügyében.

A cég tulajdonosi köre pedig egyetlen cégre szűkült: ez pedig a 35.000 eurós alaptőkével gründolt AVSF Asset Management GmbH, amit Ficsor Ádám bécsi lakcímére jelentettek be. A hivatalos adatok szerint ezt a vállalkozást Ficsor mellett Szigetvári Viktor vezetik, részvényesek (tulajdonosok) pedig Szigetvéri Viktor és Ficsor Ádámhoz köthető Vámosinno Kft., amely 170 milliós bevételhez jutott 2024-ben.

Ficsornak több cége működik Magyarországon is, melyek több százmillió forintos bevételhez jutottak. Jó éveket zártak Szigetvári Viktor cégei is. Ezek bevétele megközelíti az egy milliárd forintot. 

Dessewffy Tibor szintén alapító volt a DatAdatban, aki egyébként a Gyurcsány-kormány agytrösztjének tartott, Demos korábbi vezetője, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója. Bár az ő cégeinek a 2022-es volt a csúcséve, de azért ő sem panaszkodhat.

A Tűzfalcsoport teljes cikkét ide kattintva olvashatják.

 

 

