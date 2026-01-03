Elment az esze? Bajnai Gordon „húsevő” Európát vizionál

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Európa militarizálását sürgette az egykori baloldali miniszterelnök, aki nyíltan a Tisza Párt győzelmét tartaná kívánatosnak. Bajnai Gordon megszólalása beleillik a brüsszeli háborúpárti narratívába – írja a Magyar Nemzet.
Bajnai GordonTisza PártháborúMagyar Péter

Bajnai Gordon egy interjúban egyértelművé tette, hogy politikailag kívánatosnak tartja a Tisza Párt sikerét. A volt baloldali kormányfő azonban ennél is tovább ment: 

Bajnai Gordon
Bajnai Gordon nyíltan támogatja a háborúpárti Tisza Pártot (Forrás: Facebook)

Régóta adósok vagyunk az európai autonómia kialakításával, és a mostani sokk lökést adhat, hogy növényevőből végre húsevővé váljunk egy ragadózók által uralt világban.” 

Háborús pszichózis Nyugat-Európában

Bajnai megszólalása illeszkedik abba az egyre militánsabb európai uniós retorikába, amely a fegyverkezést és a katonai készenlét fokozását sürgeti. Európa-szerte sorra kerülnek napirendre a sorkatonaság visszaállítását célzó tervek, a Balkántól Skandináviáig. A háborúpárti irányvonal éles ellentétben áll a magyar állásponttal, amely a konfliktus mielőbbi lezárását szorgalmazza. Erről korábban Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője is beszélt, hangsúlyozva: Brüsszel hosszú távú háborús stratégiát készít elő, miközben legitimációját Ukrajnához köti.

Bajnai Gordon visszatért – és megint a magyarok pénze a tét

Ugyanazok térnek vissza a háttérben

A Magyar Nemzet szerint nem elszigetelt jelenségről van szó: az elmúlt időszakban több, a régi baloldali elithez tartozó szereplő is megszólalt hasonló hangnemben. 

A Tisza Párt körül felbukkanó személyek korábban is támogatták a háborúpárti megközelítést, és most ismét meghatározó szerepet vállalnak a programalkotásban. 

A szálak így nemcsak gazdaságpolitikai kérdésekben érnek össze, hanem külpolitikai irányvonalban is. Bajnai Gordon megszólalása világosan jelzi: a 2010 előtt megbukott baloldali hálózat újra pozícióba kerülne, és a brüsszeli háborús retorikát visszhangozva próbálna irányt szabni Magyarország jövőjének.

