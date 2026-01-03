Elment az esze? Bajnai Gordon „húsevő” Európát vizionál

Bajnai Gordon egy interjúban egyértelművé tette, hogy politikailag kívánatosnak tartja a Tisza Párt sikerét. A volt baloldali kormányfő azonban ennél is tovább ment:

Bajnai Gordon nyíltan támogatja a háborúpárti Tisza Pártot (Forrás: Facebook)

Régóta adósok vagyunk az európai autonómia kialakításával, és a mostani sokk lökést adhat, hogy növényevőből végre húsevővé váljunk egy ragadózók által uralt világban.”

Háborús pszichózis Nyugat-Európában

Bajnai megszólalása illeszkedik abba az egyre militánsabb európai uniós retorikába, amely a fegyverkezést és a katonai készenlét fokozását sürgeti. Európa-szerte sorra kerülnek napirendre a sorkatonaság visszaállítását célzó tervek, a Balkántól Skandináviáig. A háborúpárti irányvonal éles ellentétben áll a magyar állásponttal, amely a konfliktus mielőbbi lezárását szorgalmazza. Erről korábban Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője is beszélt, hangsúlyozva: Brüsszel hosszú távú háborús stratégiát készít elő, miközben legitimációját Ukrajnához köti.