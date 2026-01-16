Lebuktak! Bajnai Gordon háborúpárti hálózata áll Magyar Péter mögött

A Tisza Párt körül egyre látványosabban rajzolódik ki a baloldali háttérhálózat – erre hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Bajnai Gordon nyílt támogatása előtt és után is olyan nemzetközi szervezetekben vállalt vezető szerepet, amelyek Ukrajna háborús finanszírozásának elkötelezett hívei.

Bajnai Gordon, bár hivatalosan visszavonult a poliitkától, valójában a mai napig alakítja a hazai baloldali közéletet (Forrás: Globsec)

Nemzetközi háborúpárti agytrösztök élvonalában

A volt miniszterelnök alelnöki tisztséget tölt be a Globsec nevű biztonságpolitikai szervezetben, amelynek rendezvényein rendszeresek az Ukrajna melletti, kifejezetten háborúpárti felszólalások; korábban Volodimir Zelenszkij is itt sürgette a nemzetközi támogatások fenntartását.

Emellett tagja a European Council on Foreign Relations (ECFR) tanácsának is, amely Soros-közeli körökhöz köthető, és elemzéseiben következetesen Ukrajna hosszú távú katonai, gazdasági és biztonsági támogatása mellett érvel, akár évekig elhúzódó háború esetén is. Minderre ráerősít, hogy Bajnai a washingtoni Center for Strategic and International Studies Európa-programjának vezető tanácsadója. Az intézet publikációi szerint a nyugati támogatás stratégiai érdek, Oroszország pedig katonailag meggyengíthető – ugyanaz az álláspont, amely a többi, Bajnaival összefüggő szervezetnél is visszaköszön.