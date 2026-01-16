Lebuktak! Bajnai Gordon háborúpárti hálózata áll Magyar Péter mögött

A Tisza Párt körül egyre látványosabban rajzolódik ki a baloldali háttérhálózat – erre hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Bajnai Gordon nyílt támogatása előtt és után is olyan nemzetközi szervezetekben vállalt vezető szerepet, amelyek Ukrajna háborús finanszírozásának elkötelezett hívei.
Nemzetközi háborúpárti agytrösztök élvonalában
A volt miniszterelnök alelnöki tisztséget tölt be a Globsec nevű biztonságpolitikai szervezetben, amelynek rendezvényein rendszeresek az Ukrajna melletti, kifejezetten háborúpárti felszólalások; korábban Volodimir Zelenszkij is itt sürgette a nemzetközi támogatások fenntartását.
Emellett tagja a European Council on Foreign Relations (ECFR) tanácsának is, amely Soros-közeli körökhöz köthető, és elemzéseiben következetesen Ukrajna hosszú távú katonai, gazdasági és biztonsági támogatása mellett érvel, akár évekig elhúzódó háború esetén is. Minderre ráerősít, hogy Bajnai a washingtoni Center for Strategic and International Studies Európa-programjának vezető tanácsadója. Az intézet publikációi szerint a nyugati támogatás stratégiai érdek, Oroszország pedig katonailag meggyengíthető – ugyanaz az álláspont, amely a többi, Bajnaival összefüggő szervezetnél is visszaköszön.
Bajnai-háló a Tisza mögött
Bajnai Gordon hivatalosan ugyan visszavonult a politikától, a háttérben azonban továbbra is aktívan alakítja a baloldali térfelet. Az elmúlt választásokon is közvetve segítette az aktuális baloldali formációkat – és a jelek szerint ez most sincs másként. A Tisza Párt egy Tarr Zoltán körül csoportosuló, szűk belvárosi művészkörből nőtt ki, amely több ponton is köthető Bajnai Gordonhoz. A Tisza elődszervezetét, a Legyél a Változás! Egyesületet Tarr jegyezte be, míg a szervezet székhelyét az egykori kormányfő régi bizalmasa, Bárdos Barnabás biztosította. Bárdos egyik céges érdekeltségén keresztül kirajzolódik a Tisza mögötti kör: Duda Éva, Bajnai szegedi barátjának lánya és volt férje, Molnár Áron („noÁr”), valamint Nagy Ervin és korábbi élettársa, Váczi Rozália.
A hálózat nemcsak személyi, hanem szervezeti és pénzügyi szinten is megjelent. Az Action for Democracy – Korányi Dávid vezetésével – Magyar Péter színrelépése előtt közel félmilliárd forinttal támogatta meg a korábban Bajnaihoz köthető DatAdat-csoport utódcégét, az Estratos Digitalt. Bár Bajnai formálisan kilépett a cégcsoportból, emberei – Ficsor Ádám és Szigetvári Viktor – továbbra is a rendszerben maradtak.
Közösségi média, mint kulcsszereplő
Nem mellékes körülmény, hogy Magyar Péter politikai felívelésében kulcsszerepet játszott a közösségi média, márpedig az amerikai forrásokkal megtámogatott Estratos kifejezetten digitális kampányokra szakosodott.
Az összefonódásokra utal az is, hogy egy korábban Bajnaihoz köthető szervezet rövid időre felbukkant a Tisza elődszervezete, a Talpra Magyarok Egyesület adatvédelmi tájékoztatójában is – mielőtt csendben eltűnt volna onnan.