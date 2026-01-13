Bajnai Gordon újra felbukkant, ezúttal Magyar Péter mögött

„Bajnai Gordon valahogy mindig a magyarországi kampányra időzíti itthoni vakációját és interjúit a balos médiában. Sokan azt hiszik az MSZP-s ex-miniszterelnök 2010-ben visszavonult, de ennek az ellenkezője igaz” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Fidesz budapesti elnöke. Szentkirályi Alexandra azt írta, hogy az egykori kormányfő az elmúlt 15 évben folyamatosan aktív volt a baloldalon; „hozta a lóvét külföldről és szervezte a kampányt”.

Szentkirályi Alexandra szerint ismét visszatért a baloldal támogatójaként Bajnai Gordon egykori szocialista miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Emlékeztetett, ott állt a korábban az Együtt, a Momentum, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter mögött is. Szerinte ez volt a guruló dollárok, eurók, „adományos ládikák” időszaka, amikor csúnyán lebukott az egész balos globalista hálózat a külföldi finanszírozásával.

Bajnai Gordon ezúttal Magyar Péter mögött bukkant fel

Szentkirályi Alexandra úgy folytatta, hogy eltelt pár év, itt az újabb kampány és a korábban már hallott pletykák igaznak bizonyultak és Bajnai újra felbukkant, ezúttal teljes mellbedobással a Tisza és Magyar Péter mögött. Szerinte hadrendbe állította külföldről is finanszírozott hálózatát és a háttérből próbálja megbuktatni a nemzeti kormányt.

Mi megmondtuk, hogy ezek ugyanazok! A sorsuk is ugyanaz lesz, mint elődjeiknek. A magyarok nem tűrik, ha Brüsszelből vagy máshonnan akarják megmondani nekik, hogyan éljenek. Áprilisban is, a biztos választás a Fidesz és Orbán Viktor kormánya!"

– zárta a bejegyezést Szentkirályi Alexandra.