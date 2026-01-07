Bajnai Gordon újra a színen, veszélyben a 13. havi nyugdíj 

Bajnai Gordon üléspontjából valóban rossz irányba mennek a dolgok. Mert számára a jó irány az volt, amikor elvehették a 13. havit, a bért is, meg a nyugdíjat is, szűkíthették a családtámogatások rendszeré, megvonhatták az otthonteremtési támogatásokat, és sorolhatnánk, mi mindent vettek el – mondta Kocsis Máté az Igazság órájában, miután Bajnai a HVG-nek adott interjút, és egyértelművé tette, kormányváltást akar Magyarországon. A bukott miniszterelnök, aki Gyurcsány-kormány gazdasági minisztere is volt, úgy vélekedett, hogy a nemzeti együttműködés rendszere az országot tartós lemaradásba kormányozta. Rögtön megjegyezte, hogy ezen az irányon változtatni kell, és bárki, aki ezt képes elhozni, jobb alternatíva a jelenleginél.

Ezzel Bajnai alig burkoltan hitet tett Magyar Péter mellett, és a Tisza Párt győzelmét tartaná kívánatosnak az áprilisi választásokon

A Fidesz frkacióvezetője ennek kapcsán úgy fogalmazott,

2010-re ez az ürge, meg az elődje lényegében csőd szélére sodora az országot.

A politikus szerint ahhoz képest a jelenlegi kormány elzavarta a IMF-et, és fel sem lehet sorolni azt a rengeteg családpolitikai intézkedést, amit meghoztak.

Sokan érzik a mindennapi életükben, ideértve a rezsicsökkentést, a 13 havi nyugdíjat, és most a 14. havit is

– hangsúlyozta kocsis Máté, hozzátéve, Bajnai Gordon számára ez valóban egy rossz irány, mert ő éppen az ellenkező irányba ment.

Kitért arra is, hogy ők mindig egy nemzetközi tőkekiszolgálók voltak, akiknek az volt a politikájuk, hogy mindent elvenni az emberektől, a munka megszerzésének pillanatában kell az adót már elvonni.

Ezért voltak magasak a személyi jövedelemadók is, meg a társasági adók.

És emellett üzemeltettek egy olyan szociális, mondjuk úgy, egy rabszolgataró rendszert, ami tulajdonképpen nem a munkára sarkallta az embereket.

Kocsis Máté hangsúlyozta, valóban, ami most történik, az számukra rossz irány.

De ameddig Bajnai számára rossz irányba mennek a dolgok, addig nyugodt lehet minden magyar állampolgár

– szögezte le.