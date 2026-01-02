Bajnai Gordon visszatért – és megint a magyarok pénze a tét

Baloldali kormányváltást akar. A Tiszát segíti, szervezi, talán irányítja is. Emlékezhetünk, Bajnai kabinetfőnöke, Szigetvári Viktor mutatta be a Tisza jelöltjeit a Partizánban – írta Menczer Tamás Facebook videó-bejegyzéséhez pénteken azzal kapcsolatban, hogy Bajnai Gordon újra előkerült.

Menczer Tamás: Bajnai Gordon visszatért

Menczer Tamás: Bajnai Gordon és a baloldal így vette el a magyarok pénzét 2010 előtt

A megszokott balliberális lózungoktól hemzsegő interjút adott Bajnai Gordon az ellenzéki HVG-nek. A bukott miniszterelnök a beszélgetésben egyértelművé tette, hogy kormányváltást akar látni Magyarországon – írta a Magyar nemzet korábban.

Menczer arra hívja fel a figyelmet, hogyha érdekli az embereket az igazság, nézzék meg ezt a videót!

Ahogyan a politikus fogalmaz:

„Bajnai és a baloldal így vette el a magyarok pénzét 2010 előtt.

A Tisza megszorítócsomagja pontosan ugyanezt jelenti. Ugyanúgy minden magyar családot, minden magyar embert érintene. És fájna. Neked. Nekik nem. Ők röhögnek rajtad. Elveszik a pénzedet és szétosztják az ukránok, a multik és a bankok között. Gondold át.