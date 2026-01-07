Kétszáz beavatkozás, 300 baleset – Vitályos Eszter megvonta a havazás eddigi mérlegét

Vitályos Eszter az egész országot érintő hóhelyzetről szált be a közösségi oldalán.
Vitályos Eszter Facebook-bejegyzése szerint az egész országot érintő, baleseteket maga után vonó havazás miatt az állami és önkormányzati szervek teljes kapacitással dolgoznak a helyzet kezelésén. A kormányszóvivő közölte: jelenleg nincs elzárt település, a lakosság ellátása folyamatos és biztosított, alapvető élelmiszerhez és gyógyszerhez pedig mindenhol hozzá lehet jutni.
Balesetek és torlódások nehezítik a közlekedést
Vitályos Eszter közlése szerint a katasztrófavédelem országszerte
több mint 200 beavatkozást hajtott végre, a munkában több száz hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint speciális járművek vesznek részt.
