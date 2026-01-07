Kétszáz beavatkozás, 300 baleset – Vitályos Eszter megvonta a havazás eddigi mérlegét

Hírlevél
Vitályos Eszter az egész országot érintő hóhelyzetről szált be a közösségi oldalán.
Vitályos Eszterhavazásbejelentésbaleset

Vitályos Eszter Facebook-bejegyzése szerint az egész országot érintő, baleseteket maga után vonó havazás miatt az állami és önkormányzati szervek teljes kapacitással dolgoznak a helyzet kezelésén. A kormányszóvivő közölte: jelenleg nincs elzárt település, a lakosság ellátása folyamatos és biztosított, alapvető élelmiszerhez és gyógyszerhez pedig mindenhol hozzá lehet jutni.

Vitályos Eszter bejelentést tett a hóhelyzetről és a balesetekről. (Forrás: Magyarország Kormánya)
Balesetek és torlódások nehezítik a közlekedést

Vitályos Eszter közlése szerint a katasztrófavédelem országszerte 

több mint 200 beavatkozást hajtott végre, a munkában több száz hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint speciális járművek vesznek részt.

 

