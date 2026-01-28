Nagy a baj a Tisza háza táján – a baloldal ezt találta ki megoldásnak

A baloldal helyzete egyre bizonytalanabb a közelgő országgyűlési választások előtt, derül ki a Magyar Nemzet összeállításából. A lap szerint az ellenzéki térfélen látványos visszalépési hullám indult el, amelynek nyertese elsősorban a Tisza Párt lehet, miközben több régi szereplő teljesen eltűnhet a politikai térképről.
A lapnak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzőjét, elmondta: A baloldalon turbófokozatba kapcsolt a pálya „tisztítása”, mert a Tisza Párt és a mögötte álló politikai körök érzékelik saját bizonytalan helyzetüket. Az elemző szerint ennek jele, hogy
egymás után derül ki több pártról is, különböző indokokra hivatkozva, hogy nem indulnak a választáson.
A lap felidézi, hogy elsőként a Momentum jelentette be visszalépését, majd az elmúlt napokban az LMP, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Megoldás Mozgalom és a Második Reformkor is hasonló döntést hozott. Mindeközben az MSZP helyzete is kérdésessé vált: információk szerint nem állítana országos listát, bár ezt a párt hivatalosan még nem erősítette meg.
A baloldal belső mozgásait tovább árnyalja, hogy a Demokratikus Koalíció Jakab Pétert indítja egyéni jelöltként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Zila János ezt „kabaréba illő jelenetnek” nevezte. Az elemző szerint a választók egyre inkább érzékelik, mi a tétje a választásnak, és ez visszaköszön a közvélemény-kutatásokban is. Úgy fogalmazott:
A baloldali pártok vezetői pontosan tudják, milyen folyamatok zajlanak, még ha ezt a nyilvánosság előtt nem is mindig ismerik el."