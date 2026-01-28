Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Voith Ági

Ezt látnia kell!

Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

Tisza Párt

Nagy a baj a Tisza háza táján – a baloldal ezt találta ki megoldásnak

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A baloldal látványos átrendeződésen megy keresztül az áprilisi választások előtt. Egymás után lépnek vissza a kisebb pártok, miközben a még versenyben maradók között is nő a feszültség, ami komoly bizonytalanságot jelez az ellenzéki oldalon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza Pártellenzékválasztás2026

A baloldal helyzete egyre bizonytalanabb a közelgő országgyűlési választások előtt, derül ki a Magyar Nemzet összeállításából. A lap szerint az ellenzéki térfélen látványos visszalépési hullám indult el, amelynek nyertese elsősorban a Tisza Párt lehet, miközben több régi szereplő teljesen eltűnhet a politikai térképről.

Magyar Péter, Széthulló ellenzék: de ki marad a baloldalon?
Széthulló ellenzék: de ki marad a baloldalon?
Fotó: Kurucz Árpád

A lapnak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzőjét, elmondta: A baloldalon turbófokozatba kapcsolt a pálya „tisztítása”, mert a Tisza Párt és a mögötte álló politikai körök érzékelik saját bizonytalan helyzetüket. Az elemző szerint ennek jele, hogy 

egymás után derül ki több pártról is, különböző indokokra hivatkozva, hogy nem indulnak a választáson.

A lap felidézi, hogy elsőként a Momentum jelentette be visszalépését, majd az elmúlt napokban az LMP, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Megoldás Mozgalom és a Második Reformkor is hasonló döntést hozott. Mindeközben az MSZP helyzete is kérdésessé vált: információk szerint nem állítana országos listát, bár ezt a párt hivatalosan még nem erősítette meg.

Az MSZP kétségbeesett vergődése a legrosszabb szappanoperákat idézi

A baloldal belső mozgásait tovább árnyalja, hogy a Demokratikus Koalíció Jakab Pétert indítja egyéni jelöltként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Zila János ezt „kabaréba illő jelenetnek” nevezte. Az elemző szerint a választók egyre inkább érzékelik, mi a tétje a választásnak, és ez visszaköszön a közvélemény-kutatásokban is. Úgy fogalmazott: 

A baloldali pártok vezetői pontosan tudják, milyen folyamatok zajlanak, még ha ezt a nyilvánosság előtt nem is mindig ismerik el."

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!