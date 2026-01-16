Botrány: Bárándy Péter megdöglő csecsemőkhöz hasonlítja a magyar embereket – videó

Megdöbbenve számolt be a Tűzfalcsoport egy csütörtökön nyilvánosságra került felvételről és annak tartalmáról. A videón Bárándy Péter, Magyar Péter ügyvédje és Fleck Zoltán, az ELTE karának oktatója tesz hajmeresztő kijelentéseket.

Bárándy Péter (Fotó: MTI/Földi Imre)

Bárándy Péter: Ha a tej elapad, a csecsemő megdöglik

Magyar Péter embere Magyarországot háborús károk érte országként értékelte, majd egy ismert magyar közmondással élve úgy fogalmazott:

Az ebül szerzett jószág ebül vész el. Szóval azok, akik állami csecseken híztak hatalmasra, ott, hogyha tej elapad, akkor a csecsemő megdöglik”

– utalt ezzel az állami támogatásokhoz jutókra, vagyis a magyar emberek jelentős részére.

Fleck Zoltán is kivette a részét a gyűlölködésből

Arról beszélt, hogy a jobboldali sajtót teljes egészében meg kéne szüntetni és úgy fogalmazott: