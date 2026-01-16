Hírlevél
Háború

A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

Bárándy Péter

Botrány: Bárándy Péter megdöglő csecsemőkhöz hasonlítja a magyar embereket – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter emberei egy csütörtökön nyilvánosságra került videóban fenyegetőznek, gyűlöletet keltenek és botrányosan morbid hasonlatokat húznak.
Bárándy PéterbotrányFleck ZoltánMagyar Péter

Megdöbbenve számolt be a Tűzfalcsoport egy csütörtökön nyilvánosságra került felvételről és annak tartalmáról. A videón Bárándy Péter, Magyar Péter ügyvédje és Fleck Zoltán, az ELTE karának oktatója tesz hajmeresztő kijelentéseket.

Bárándy Péter (Fotó: MTI/Földi Imre)
Bárándy Péter (Fotó: MTI/Földi Imre)

Bárándy Péter: Ha a tej elapad, a csecsemő megdöglik

Magyar Péter embere Magyarországot háborús károk érte országként értékelte, majd egy ismert magyar közmondással élve úgy fogalmazott: 

Az ebül szerzett jószág ebül vész el. Szóval azok, akik állami csecseken híztak hatalmasra, ott, hogyha tej elapad, akkor a csecsemő megdöglik”

– utalt ezzel az állami támogatásokhoz jutókra, vagyis a magyar emberek jelentős részére.

Fleck Zoltán is kivette a részét a gyűlölködésből

Arról beszélt, hogy a jobboldali sajtót teljes egészében meg kéne szüntetni és úgy fogalmazott:

Nem kell kétharmados törvényt módosítani ahhoz, hogy a túlfinanszírozott kormányzati sajtót megszüntessék.”

 

