Újabb kellemetlen parkolási ügy Baranyi Krisztina körül – videó

A Futó Boglárka, a HírTv riportere által a közösségi oldalán közzé tett videó alapján Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere kínos helyzetbe került a saját önkormányzati parkolóhelye miatt a jelenlegi rendkívüli hóhelyzetben.

Miközben Ferencváros közterületei a havazás után áldatlan állapotban maradtak, a polgármester önkormányzat előtti parkolóhelye viszont feltűnően rendezett képet mutat. Futó Boglárka a HírTv riportere videót is készített Baranyi Krisztina legújabb botrányos parkolási ügyéről. Fotó: MTI

Baranyi Krisztina megint egy parkolással összefüggő botrányba keveredett?

Az elmúlt napok havazásai óta egész Budapesten és a Ferencváros számos utcájában is még mindig nehézkes a közlekedés. A hó eltakarítása több helyen is elmaradt, az utak és járdák csúszóssá, balesetveszélyessé váltak.

Ezzel a helyzettel összefüggésben tett közzé egy rövid videót Futó Boglárka, a Hír TV szerkesztő-riportere, a Célpont és a Komment című műsorok műsorvezetője. A felvétel a ferencvárosi Polgármesteri Hivatal előtt készült, ahol éles kontraszt rajzolódott ki az önkormányzati épület előtti parkoló és a környező közterületek hómentesítettségi állapota között.

A videójában a riporter arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben Ferencváros számos utcája hóval borított és nehezen járható, a polgármester számára fenntartott parkolóhely viszont teljesen letakarított állapotban van. Futó Boglárka így fogalmazott:

„IX. kerület, a Polgármesteri Hivatal előtt állunk. Ez itt Baranyi Krisztina polgármester parkolóhelye, ahogy az látszik, tökéletesen letakarítva. Ez pedig az utak állapota a fővárosban jelenleg.”