Háború vagy béke? Az RTL-lel megbeszéltük

Menczer Tamás szerint ha a Fidesz nyer, Magyarországon béke marad

Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

– Ha a Fidesz nyer, akkor megőrizzük Magyarország békéjét. Ha ők nyernek, támogatják Ukrajna összes szándékát a háborúra is, meg az uniós tagságra is. Na, ez a választás tétje. A Tisza-adóról meg a nyugdíjadóról nem is beszélve.

– Amit cáfol Magyar Péter, erről mit gondol?

– Azt, hogy hazudik. A választás után mindent lehet. Tarr Zoltán, ugye rémlik?

– Azt mondják, hogy ez nem pont így hangzott el.

– És a mesterséges intelligencia ezt találta ki, ugye? Ezt ön sem gondolja komolyan. Ott van Tarr Zoltán, mondta, a választás után mindent lehet, mondta ezt közvetlenül akkor, amikor bejelentették, hogy az SZJA-t Tisza-adóval akarják sújtani és megemelni. Azóta pedig kiderült, hogy a „társasági adót is meg akarják emelni fel a francba”, mert kiderült, hogy áfát nem fognak csökkenteni, ez egy marhaság. Ezt is elmondták, nyugdíjadót fognak bevezetni, leválnak az orosz gázról és az olajról, a rezsi drágul, a benzin ára meg szintén. Na, ezt mi mind nem akarjuk.