Orbán Viktor: A budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Orbán Viktor a brüsszeli rendkívüli EU-csúcs után arról beszélt, hogy előbb-utóbb békecsúcsot rendeznek Budapesten. A miniszterelnök szerint a békecsúcs gondolata nem került le sem az amerikai, sem a magyar politikai napirendről.
A brüsszeli rendkívüli EU-csúcs után, újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor kijelentette: előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten. „Nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és hogy milyen szereplőkkel, de ez nem került le a napirendről” – fogalmazott a miniszterelnök. „Ez ott van az amerikaiak jegyzetei között, és ott van a mi munkafüzetünkben is. Lesz békecsúcs Magyarországon. Hogy kettő vagy hármas kompozícióban, azt nem tudjuk” – mondta.

EU-csúcs Brüsszelben,  Orbán Viktor miniszterelnök ,  OrbánViktor, EU-csúcsBrüsszelben, 2026.01.23., Brüsszel, 2026. január 23.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban. Balról Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor a békecsúcson (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán) 

Az EU és az Egyesült Államok kapcsolatával összefüggésben azt monda: az önállósághoz erő kell, és ez ma nem áll rendelkezésre. Tehát Európa egy olyan kontinens, amely ma nem tudja magát katonailag megvédeni. Egy olyan kontinens, amelynek a versenyképessége csökken. Egy olyan kontinens, amelyet kívülről beözönlő, más civilizációból érkező emberek destabilizálnak, és nem tud úrrá lenni ezen a helyzeten. Európa nincs abban a helyzetben, hogy biztonságban elgondolhassa a saját jövőjét az amerikai együttműködés nélkül – tette hozzá.

Orbán Viktor: Atombomba-jellegű döntést hozott Brüsszel Ukrajna ügyében

 

„A józan ész együttműködés felé tol bennünket is, meg az amerikaiakat is” – fogalmazott.

 

