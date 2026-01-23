Orbán Viktor: A budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van

A brüsszeli rendkívüli EU-csúcs után, újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor kijelentette: előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten. „Nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és hogy milyen szereplőkkel, de ez nem került le a napirendről” – fogalmazott a miniszterelnök. „Ez ott van az amerikaiak jegyzetei között, és ott van a mi munkafüzetünkben is. Lesz békecsúcs Magyarországon. Hogy kettő vagy hármas kompozícióban, azt nem tudjuk” – mondta.

Orbán Viktor a békecsúcson (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az EU és az Egyesült Államok kapcsolatával összefüggésben azt monda: az önállósághoz erő kell, és ez ma nem áll rendelkezésre. Tehát Európa egy olyan kontinens, amely ma nem tudja magát katonailag megvédeni. Egy olyan kontinens, amelynek a versenyképessége csökken. Egy olyan kontinens, amelyet kívülről beözönlő, más civilizációból érkező emberek destabilizálnak, és nem tud úrrá lenni ezen a helyzeten. Európa nincs abban a helyzetben, hogy biztonságban elgondolhassa a saját jövőjét az amerikai együttműködés nélkül – tette hozzá.