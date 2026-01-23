Ilyen előnyökkel jár Magyarország számára a Béketanács-tagság – videó

Hírlevél
56 perce
Olvasási idő: 3 perc
A XXI. Század Intézet Mindig péntek című podcast-sorozata legújabb adásának címe: Biztos magyar út a globális átalakulásban. Az intézet vezető elemzői, Halkó Petra és Deák Dániel a héten létrejött Béketanácsról, az átalakuló világrendről és annak belpolitikai vonatkozásairól beszélgettek.
donald trumpmagyarországorbán viktordavosbéketanács

Donald Trump felkérte Orbán Viktort, hogy legyen alapító tagja az általa kezdeményezett Béketanácsnak. Ez annak az átalakuló világrendnek az egyik fontos új intézménye lett, amit Orbán Viktort már a 2014-es tusnádfürdői beszédében is részletezett: vége a liberális világrendnek, egy átmeneti időszakban vagyunk, elkezdtek kialakulni az új világrend keretei.

Orbán Viktor és Donald Trump a Béketanács megalakulásakor Davosban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor és Donald Trump a Béketanács megalakulásakor Davosban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Mi Magyarország szerepe a Béketanács tagjaként?

A külpolitikai változások egyértelműen belpolitikai kérdésekké váltak, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy egy ilyen intenzív időszakban ki vezeti az országot: egy tapasztalt, a magyar érdekeket képviselő politikus vagy egy kiszámíthatatlan, a brüsszeli elvárásokat követő politikai infuenszer, aki feltűnően nem mondja el a valódi álláspontját ezekről a kérdésekről. Vajon mi lehet ennek az oka? A Mindig Péntek legújabb adásában Halkó Petra és Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzői beszélgettek, ahol egyebek ezekre a kérdésekre adtak választ, illetve arra: mi Magyarország szerepe ebben az átalakuló világrendben, mi a választás tétje ebből a szempontból?

 

