Ilyen előnyökkel jár Magyarország számára a Béketanács-tagság – videó

Donald Trump felkérte Orbán Viktort, hogy legyen alapító tagja az általa kezdeményezett Béketanácsnak. Ez annak az átalakuló világrendnek az egyik fontos új intézménye lett, amit Orbán Viktort már a 2014-es tusnádfürdői beszédében is részletezett: vége a liberális világrendnek, egy átmeneti időszakban vagyunk, elkezdtek kialakulni az új világrend keretei.

Orbán Viktor és Donald Trump a Béketanács megalakulásakor Davosban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Mi Magyarország szerepe a Béketanács tagjaként?

A külpolitikai változások egyértelműen belpolitikai kérdésekké váltak, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy egy ilyen intenzív időszakban ki vezeti az országot: egy tapasztalt, a magyar érdekeket képviselő politikus vagy egy kiszámíthatatlan, a brüsszeli elvárásokat követő politikai infuenszer, aki feltűnően nem mondja el a valódi álláspontját ezekről a kérdésekről. Vajon mi lehet ennek az oka? A Mindig Péntek legújabb adásában Halkó Petra és Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzői beszélgettek, ahol egyebek ezekre a kérdésekre adtak választ, illetve arra: mi Magyarország szerepe ebben az átalakuló világrendben, mi a választás tétje ebből a szempontból?