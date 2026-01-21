Hírlevél
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint világos a választóvonal az európai politikában: ki áll Brüsszel oldalán, és ki a magyar emberekén. Menczer Tamás egyértelműen fogalmaz: a Fidesz nem támogatja azokat, akik háborút, ukrán EU-tagságot és bevándorlást erőltetnek, ezért lesz holnap bizalmatlansági szavazás Ursula von der Leyen ellen.
Menczer Tamás közösségi oldalán egyenes üzenetet fogalmazott meg az európai politikai törésvonalakról. Bejegyzésében hangsúlyozta: míg a Tisza Párt támogatja a brüsszeli vezetést, addig a Fidesz következetesen a magyar érdekek mellett áll.

Magyar Péter támogatja Ursula von der Leyent, akinek csütörtökön bizalmatlansági szavazással kell szembenéznie (Forrás: Facebook)
Magyarországról üzentek a sírásó von der Leyennek - ezt nem teszi zsebre

Újabb bizalmatlansági szavazás

Menczer Tamás szerint aki Ursula von der Leyen és Manfred Weber politikáját támogatja, az valójában a háború folytatását, Ukrajna uniós tagságát és a magyarok pénzének Ukrajnába küldését is elfogadja. Mint fogalmazott, ez a hozzáállás együtt járna a bevándorlás ösztönzésével és a magyar gazdák ellehetetlenítésével. A politikus kiemelte: 

A Tisza von der Leyent és Webert támogatja. Mi meg nem”.

Majd hozzátette, hogy a különbség nem árnyalatnyi, hanem alapvető értékválasztás. 

Menczer emlékeztetett arra is, hogy holnap bizalmatlansági szavazás lesz az Európai Parlamentben von der Leyen ellen, ahol a Patrióták Európáért frakció kezdeményezésére kerül napirendre a kérdés.

Álláspontja szerint a tét most az, hogy Európa tovább sodródik-e a háborúpárti brüsszeli irányba, vagy megálljt parancsolnak azok, akik a békét, a nemzeti szuverenitást és a magyar emberek érdekeit tartják szem előtt.

