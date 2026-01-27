Magyar Péter a BlackRock egyik gyarmatává tenné Magyarországot – mutatjuk, hogyan!

Az Ellenpont arra hívja fel a figyelmet, hogy a választások közeledtével sorra bukkannak fel Magyar Péter körül a nemzetközi pénzvilág olyan jól beágyazott szereplői, akik a szorosan kapcsolódnak a BlackRock vagyonkezelő óriáshoz.
Magyar Péter a BlackRock egyik gyarmatává tenné Magyarországot
A Tisza Párt elnöke az elmúlt időszakban több olyan személyt mutatott be vezető pozíciókban, akik korábbi munkahelyeiken vagy kapcsolatrendszerük révén szorosan kötődnek a globális befektetési körökhöz, elsősorban a BlackRockhoz.
- Legutóbb Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke kapott kiemelt szerepet a pártban, gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőként.
- Őt megelőzően csatlakozott Kármán András, az Erste Lakástakarékpénztár volt elnöke, aki a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője lett.
- A napokban pedig Orbán Anitát, a Vodafone Global egykori vezetőjét, a Globsec elnökségi tagját mutatta be Magyar Péter külügyi vezetőként.
A három új vezetőben közös, hogy mindannyian a nemzetközi pénzügyi körforgás részei voltak, és több szálon kapcsolódnak a világ legnagyobb vagyonkezelőjéhez, a BlackRockhoz. Schiffer András, az LMP volt elnöke ezt a jelenséget úgy jellemezte:
Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar berendezni itthon.”
Globális hatalom, globális érdekek
A BlackRock 1988-as alapítása óta elképesztő pénzügyi hatalomra tett szert. Ma már mintegy 14 billió dollárnyi vagyont kezel világszerte, ami többszöröse Magyarország éves GDP-jének. A cég és két társa, a Vanguard és a State Street együtt a világ legnagyobb vállalatainak döntő többségében meghatározó tulajdonosi befolyással rendelkezik – a fogyasztási cikkektől a technológiai és gyógyszeriparon át egészen a hadiiparig.
A legnagyobb fegyvergyártók – köztük a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, a Boeing, a General Dynamics vagy az RTX – mögött is ott állnak ezek a vagyonkezelők. Ezek a cégek szállítják az Ukrajnába küldött fegyverek jelentős részét is, így a háború elhúzódása közvetlen üzleti érdeket jelent számukra.
Nem véletlen, hogy a BlackRock már a háború első évében megjelent Ukrajna „újjáépítésének” terveivel is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója 2022 végén megállapodást kötött arról, hogy a vagyonkezelő koordinálja a háború utáni befektetéseket. Egyes becslések szerint Ukrajna ásványkincsvagyona önmagában 10–12 billió dollárt érhet.
Politikai befolyás, kinevelt vezetők
A BlackRock nemcsak a gazdasági, hanem a politikai befolyását is évtizedek óta építi. Az építjezés eredményességét jelzi, hogy Németország jelenlegi kancellárja, Friedrich Merz korábban a BlackRock németországi leányvállalatának felügyelőbizottsági elnöke volt. Emmanuel Macron francia elnököt szintén gyakran érik azzal a váddal, hogy a nemzetközi pénzügyi körök érdekeit képviseli, miután befektetési bankárként kezdte pályáját, és elnökként pedig többször is személyesen egyeztetett Larry Finkkel, a BlackRock vezetőjével.
A vagyonkezelő megjelent Brüsszelben is. Az Európai Bizottság korábban éppen a BlackRockot kérte fel egy olyan tanulmány elkészítésére, amely az európai bankrendszer szabályozását érintette – miközben a cég maga is a szabályozandó szektor egyik legnagyobb befektetője.
Magyarország is célkeresztben?
Az elemzők szerint a Tisza Párt körül feltűnő tanácsadók esetei nem elszigetelt jelenségek, hanem egy jól ismert nemzetközi mintázat részei. Emögött egy olyan globális hálózat rajzolódik ki, amely lojális politikai szereplőkön keresztül igyekszik befolyást szerezni nemzetállamok felett.
Az Ellenpont írása szerint ebben az összefüggésben értelmezhető, hogy Magyar Péter környezetében miért jelennek meg sorra a BlackRockhoz és más globális pénzügyi körökhöz kötődő szereplők. A tét ugyanis nem pusztán politikai irányváltás, hanem az, hogy Magyarország milyen szerepet vállal a háborúval terhelt geopolitikai és gazdasági folyamatokban a következő években.