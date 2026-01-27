Magyar Péter a BlackRock egyik gyarmatává tenné Magyarországot – mutatjuk, hogyan!

Az Ellenpont arra hívja fel a figyelmet, hogy a választások közeledtével sorra bukkannak fel Magyar Péter körül a nemzetközi pénzvilág olyan jól beágyazott szereplői, akik a szorosan kapcsolódnak a BlackRock vagyonkezelő óriáshoz.

Egyre több olyan, a nemzetközi pénzügyi világhoz kötődő szereplő jelenik meg Magyar Péter környezetében, akik szorosan kötődnek a világ legnagyobb vagyonkezelőjéhez, a BlackRock céghez. Fotó: HANNES BREUSTEDT / DPA

Magyar Péter a BlackRock egyik gyarmatává tenné Magyarországot

A Tisza Párt elnöke az elmúlt időszakban több olyan személyt mutatott be vezető pozíciókban, akik korábbi munkahelyeiken vagy kapcsolatrendszerük révén szorosan kötődnek a globális befektetési körökhöz, elsősorban a BlackRockhoz.

Legutóbb Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke kapott kiemelt szerepet a pártban, gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőként.

Őt megelőzően csatlakozott Kármán András, az Erste Lakástakarékpénztár volt elnöke, aki a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője lett.

A napokban pedig Orbán Anitát, a Vodafone Global egykori vezetőjét, a Globsec elnökségi tagját mutatta be Magyar Péter külügyi vezetőként.

A három új vezetőben közös, hogy mindannyian a nemzetközi pénzügyi körforgás részei voltak, és több szálon kapcsolódnak a világ legnagyobb vagyonkezelőjéhez, a BlackRockhoz. Schiffer András, az LMP volt elnöke ezt a jelenséget úgy jellemezte:

Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar berendezni itthon.”

Globális hatalom, globális érdekek

A BlackRock 1988-as alapítása óta elképesztő pénzügyi hatalomra tett szert. Ma már mintegy 14 billió dollárnyi vagyont kezel világszerte, ami többszöröse Magyarország éves GDP-jének. A cég és két társa, a Vanguard és a State Street együtt a világ legnagyobb vállalatainak döntő többségében meghatározó tulajdonosi befolyással rendelkezik – a fogyasztási cikkektől a technológiai és gyógyszeriparon át egészen a hadiiparig.

A legnagyobb fegyvergyártók – köztük a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, a Boeing, a General Dynamics vagy az RTX – mögött is ott állnak ezek a vagyonkezelők. Ezek a cégek szállítják az Ukrajnába küldött fegyverek jelentős részét is, így a háború elhúzódása közvetlen üzleti érdeket jelent számukra.

Nem véletlen, hogy a BlackRock már a háború első évében megjelent Ukrajna „újjáépítésének” terveivel is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója 2022 végén megállapodást kötött arról, hogy a vagyonkezelő koordinálja a háború utáni befektetéseket. Egyes becslések szerint Ukrajna ásványkincsvagyona önmagában 10–12 billió dollárt érhet.