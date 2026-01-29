A világkormány árnyékában: mit keres a BlackRock Budapesten?

Az amerikai BlackRock, a világ legnagyobb alapkezelője berendezkedett új budapesti irodájában – amelyet akkor a hazai szabályozási környezet és szabályozó is támogatott – ahol innovációs és technológiai központja tovább bővülhet. A budapesti iroda kevesebb, mint két év alatt az EMEA régióban (Európa, Közel-Kelet és Afrika) található húsz BlackRock iroda közül a harmadik legnagyobbá nőtte ki magát, míg az európai kontinensen ez a legnagyobb egysége a vállalatnak – hívja fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a Tűzfalcsoport.

A BlackRock vezérigazgatója, Larry Fink még Joe Biden pénzügyminiszter-jelöltjei között is felbukkant (Fotó: Anadolu via AFP)

A BlackRock Magyarország Kft. – amelynek a tulajdonosa a Blackrock Group Limited – az elmúlt években folyamatosan növelte hazánkban a bevételét, 2020 óta évi 20 milliárd körüli árbevételt realizált.

A BlackRock és a világkormány

Ugyanakkor érdekes, hogy még a G7 is megengedett magának egy kritikus cikket „Normális, hogy két-három cég kezel szinte minden vagyont a világon?” címmel, amelyet azzal kezdenek, hogy mindenhol ott vannak tulajdonosként, nekik van a legnagyobb szavuk, mégsem érdeklik őket annyira a cégeik.

A lap szerint BlackRock és a Vanguard áll most a legközelebb a világkormányhoz.

A BlackRock kiemelkedik az ETF-es cégek közül, mivel emberei sokkal láthatóbb módon jelen vannak tanácsadóként, közvetítőként és lobbistaként. Leírják, hogy a vezérigazgató, Larry Fink még Joe Biden pénzügyminiszter-jelöltjei között is felbukkant. A BlackRock egy ideje felváltotta a Goldman Sachs-ot az amerikai pénzügyi rendszer emblematikus árnyékszereplőjeként.

A kötvénypiacon még csak most kezdenek felfutni az ETF-ek, de ha ez a folyamat tartós lesz, akkor a vagyonkezelők nemcsak tulajdonosként, hanem hitelezőként is szerepet kapnak a vállalatok életében, ami egy további összeférhetetlen helyzethez vezet.

A BlackRock Magyarország Kft. ügyvezetője Juvancz Beáta, aki 2022-ben a Menedzserszövetség és a Bayer Hungária Év Női Menedzsere Különdíjának kitüntetettje volt, a Blackrock előtt a Morgan Stanley nevű globális pénzügyi szervezetnél dolgozott.

Mi köze ehhez Bajnainak?

Korábban az SOS Gyermekfalvak Magyarország kuratóriumi elnöke, illetve alelnöke volt az SOS Children's Villages International nevű, számos botrányba keveredett nemzetközi szervezetnek.

Utóbbi egyik legfontosabb partnere az az OAK Foundation, amely kapcsán tudható, hogy alapítója, Alan M. Parker korábban Soros György üzlettársa volt.

Emellett az Open Society Foundations Emberi Jogi Kezdeményezésének igazgatósági tagja, Adrian Arena egyben az Oak Foundation Nemzetközi Emberi Jogi Programjának igazgatója is.