A tiszás képviselő álnéven indulna a választáson – vagy mégsem?

A Tisza Párt józsefvárosi jelöltje nem szerepelhet írói nevén a szavazólapokon, ha az országgyűlési választás jelöltállítási procedúra megkezdéséig nem változtatja meg hivatalosan a nevét. Erre már csak néhány hete van. Ugyanis Bódis Kriszta a közösségi médiában lévő profiljain szerzői nevet használ, ám a hivatalos dokumentumokban mindenhol Horváth Krisztinaként szerepel – írta a Magyar Nemzet pénteken.

Magyar Péter és Bódis Kriszta

Fotó: Facebook

Ez alól nem kivétel az országgyűlési választás sem, így a szavazólapokon mindenképpen Horváth Krisztinaként kell feltüntetni. Ifj. Lomnici Zoltán a lapnak elmondta:

akinek bejelentett neve a jelöltállítás folyamata során nem egyezik a közhiteles nyilvántartás adataival, törvénysértést követ el.

A lap azt is írja, hogy sehol nincs nyoma annak, hogy Horváth Krisztinaként jegyeznék a választási kampány során.

Bódis Kriszta az igazi nevén lett alapítványi vezető

Ismeretes, ebbe már belefutott egyszer a Tisza Párt, ugyanis tavaly, a februári Fővárosi Közgyűlésben a Tisza Párt a napirendre föl-le téve próbálta bejátszani Bódis Krisztát a Fővárosi Szociális Közalapítvány élére, végül azonban nem szavaztak róla.

A legújabb trükk az, hogy más néven, Horváth Krisztinaként jelölik a Fővárosi Szociális Közalapítvány élére

- írta akkor Szentkirályi Alexandra,

aki azzal folytatja posztját, hogy ezzel a lépéssel az is kiderült, hogy az előző Közgyűlésen Magyar Péterék és Karácsonyék egy olyan emberért kardoskodtak 12 órán keresztül, akinek a nevét sem tudták...

"Ugyanis a Bódis Kriszta csak álnév, igazából Horváth Krisztinának hívják. Így

legutóbb egy nem létező személyt akartak a főváros pénzéről döntő közalapítvány élére ültetni.

Ez botrányos vérciki. És most azt hiszik, hogy ha Bódis helyett Horváth Krisztina néven próbálják behozni, akkor azt majd senki nem veszi észre, és simán átverhetik a budapestieket. Mi ezt nem fogjuk hagyni, ne vezessék meg a budapestieket és ne hozzanak ide Brüsszelből katonákat.

Nem kérünk Bódis Krisztából, érkezzenek bármilyen néven is"

– mondta el Szentkirályi Alexandra a videójában.