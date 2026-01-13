Hírlevél
A Kulturális és Innovációs Minisztérium bejelentette, hogy új elnöke van az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának 2026. január 1-jétől.
Bogyay Katalin megbízólevelét Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter adta át – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium sajtóközleményben. A tájékoztatás szerint az új elnök több évtizedes nemzetközi diplomáciai és UNESCO-tapasztalattal rendelkezik.

Bogyay Katalin. Forrás: MTI/Purger Tamás
Bogyay Katalinnal az élen erősíteni kell a magyar jelenlétet az UNESCO-ban

A közlemény felidézi, hogy Bogyay Katalin kapcsolata az UNESCO-val 1998-ra nyúlik vissza, később pedig nagykövetként is meghatározó szerepet vitt Magyarország kulturális, tudományos és oktatási jelenlétének erősítésében. 

2009 és 2014 között Magyarország UNESCO melletti párizsi állandó képviseletét vezette, 2011 és 2013 között pedig az UNESCO Közgyűlésének elnöke volt, ezt követően New Yorkban Magyarország ENSZ-nagyköveteként dolgozott.

A tájékoztatás szerint az elnökség céljai között szerepel a proaktív magyar jelenlét megerősítése, az UNESCO és a hazai tudományos, kulturális és oktatási intézmények együttműködésének elmélyítése, valamint a Magyar Nemzeti Bizottság megújítása. A tervekben új szakmai testület és titkárság felállítása is szerepel, és kiemelt feladatként jelenik meg a szellemi és épített örökség védelme, továbbá a Magyar Tudományos Akadémiával közös munka a következő Világtudományos Konferenciára, valamint a Nők a diplomáciában emlékévre.

 

 

