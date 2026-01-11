Már a Partizánban is arra jutottak, hogy a Fidesz a biztos választás

„A magyar társadalom az elmúlt 15 esztendőben megszokta azt, hogy a Fidesz és Orbán, ha ígér valamit, azt odaadja” – vélekedett Zárug Péter Farkas a Partizán műsorában, ehhez Bohár Dániel annyit tett csak hozzá: „Szóval a Partizánban is arra jutottak, hogy a Fidesz a biztos választás.”
Bohár Dániel nem állt meg ennyinél
Majd következett egy másik elemző, a liberális Schultz Nóra, aki szerint ez egy jól kitalált szlogen, szerinte arra ráérez, hogy a magyar néplélekben a veszélykerülés, a kockázatkerülés, a biztonság fontos értékek.
A balosok azon is kiakadtak, hogy a Fidesznek felkészült képviselőjelöltjeik vannak, nem olyanok, mint a Tiszások, tette hozzá Bohár, idézve a liberális szavakat:
„Azt a hangulatot közvetíti számomra ez a mai esemény, hogy erőteljesen, kipihenten, lelkesen állnak ennek a kampánynak az elébe.”
Bohár Dániel végül megállapította:
Bízom benne, hogy Magyar Péter nem nézte a Partizánt, mert ha igen, Gulyás Marxi biztos kapott tőle néhány nem túl kedves üzenetet”