Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Időjárás

Elszabadult a tél pokla – hófúvás, ónos eső és -20 fok bénítja meg az országot

bohár dániel

Már a Partizánban is arra jutottak, hogy a Fidesz a biztos választás

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szombati nap a Fidesz kongresszus miatt nem csak a Tiszában, hanem a Partizánban is nehéz lehetett. Bohár Dániel abban bízik, hogy Magyar Péter nem nézte a liberális beszélgetőműsort.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bohár dánielfideszmagyar péterválasztáspartizán

„A magyar társadalom az elmúlt 15 esztendőben megszokta azt, hogy a Fidesz és Orbán, ha ígér valamit, azt odaadja” – vélekedett Zárug Péter Farkas a Partizán műsorában, ehhez Bohár Dániel annyit tett csak hozzá: „Szóval a Partizánban is arra jutottak, hogy a Fidesz a biztos választás.”

SchultzNóra, Partizán, Bohár Dániel: A Partizánban is arra jutottak, hogy a Fidesz a biztos választás
Bohár Dániel: A Partizánban is arra jutottak, hogy a Fidesz a biztos választás
Fotó: YouTube/Partizán

Bohár Dániel nem állt meg ennyinél

Majd következett egy másik elemző, a liberális Schultz Nóra, aki szerint ez egy jól kitalált szlogen, szerinte arra ráérez, hogy a magyar néplélekben a veszélykerülés, a kockázatkerülés, a biztonság fontos értékek.

A balosok azon is kiakadtak, hogy a Fidesznek felkészült képviselőjelöltjeik vannak, nem olyanok, mint a Tiszások, tette hozzá Bohár, idézve a liberális szavakat:

„Azt a hangulatot közvetíti számomra ez a mai esemény, hogy erőteljesen, kipihenten, lelkesen állnak ennek a kampánynak az elébe.”

Bohár Dániel végül megállapította:

Bízom benne, hogy Magyar Péter nem nézte a Partizánt, mert ha igen, Gulyás Marxi biztos kapott tőle néhány nem túl kedves üzenetet”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!