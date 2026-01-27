Bohár Dániel kemény kérdésekkel sorozta az ukrán nagykövetet

Hírlevél
Bohár Dániel egyebek mellett a hazánk elleni ukrán támadások részleteiről kérdezte az ukrán nagykövetet, akit még Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is bekéretett a magyar szuverenitást sértő történések miatt. Eközben a baloldali sajtót gyakorlatilag hidegen hagyja, hogy Ukrajna hazánkat fenyegeti, Sándor Fegyirt sem próbálták megszólaltatni az ügyben.
444Orbán ViktorSándor FegyirUkrajna

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök miért fenyegette pofonnal Orbán Viktor kormányfőt? Önöknek ez belefér? – egyebek mellett erről kérdezte Bohár Dániel riporter a budapesti ukrán nagykövetet új Facebook-videójában. Ám 

Sándor Fegyir nem válaszolt erre a kérdésre, ahogy arra sem reagált, hogy Ukrajna pontosan milyen összehangolt támadást tervez hazánk ellen a választási kampányban.

Amint Bohár Dániel rámutatott, a balos lapok újságírói nem kérdezték az ukrán nagykövetet Ukrajna hazánk elleni aknamunkájáról. Forrás: Facebook
Bohár Dániel a baloldali sajtónak is odaszúrt

Amint Bohár Dániel megjegyezte: a Telex vagy 444.hu magukat rendkívül felkészültnek és naprakésznek beállító újságírói nem jelentek meg kérdéseket feltenni Fegyir Sándornak. Utóbbit azután próbálták megszólaltatni a sajtó munkatársai, hogy Orbán Viktor hétfőn jelentette be, hogy a hazánkat ért ukrán fenyegetések miatt utasítást adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az ukrán nagykövet bekéretésére.

A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzenteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.

 

