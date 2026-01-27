Bohár Dániel kemény kérdésekkel sorozta az ukrán nagykövetet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök miért fenyegette pofonnal Orbán Viktor kormányfőt? Önöknek ez belefér? – egyebek mellett erről kérdezte Bohár Dániel riporter a budapesti ukrán nagykövetet új Facebook-videójában. Ám
Sándor Fegyir nem válaszolt erre a kérdésre, ahogy arra sem reagált, hogy Ukrajna pontosan milyen összehangolt támadást tervez hazánk ellen a választási kampányban.
Bohár Dániel a baloldali sajtónak is odaszúrt
Amint Bohár Dániel megjegyezte: a Telex vagy 444.hu magukat rendkívül felkészültnek és naprakésznek beállító újságírói nem jelentek meg kérdéseket feltenni Fegyir Sándornak. Utóbbit azután próbálták megszólaltatni a sajtó munkatársai, hogy Orbán Viktor hétfőn jelentette be, hogy a hazánkat ért ukrán fenyegetések miatt utasítást adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az ukrán nagykövet bekéretésére.
A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzenteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.