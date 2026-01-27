Bohár Dániel kemény kérdésekkel sorozta az ukrán nagykövetet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök miért fenyegette pofonnal Orbán Viktor kormányfőt? Önöknek ez belefér? – egyebek mellett erről kérdezte Bohár Dániel riporter a budapesti ukrán nagykövetet új Facebook-videójában. Ám

Sándor Fegyir nem válaszolt erre a kérdésre, ahogy arra sem reagált, hogy Ukrajna pontosan milyen összehangolt támadást tervez hazánk ellen a választási kampányban.

Amint Bohár Dániel rámutatott, a balos lapok újságírói nem kérdezték az ukrán nagykövetet Ukrajna hazánk elleni aknamunkájáról Forrás: Facebook

Bohár Dániel a baloldali sajtónak is odaszúrt

Amint Bohár Dániel megjegyezte: a Telex vagy 444.hu magukat rendkívül felkészültnek és naprakésznek beállító újságírói nem jelentek meg kérdéseket feltenni Fegyir Sándornak. Utóbbit azután próbálták megszólaltatni a sajtó munkatársai, hogy Orbán Viktor hétfőn jelentette be, hogy a hazánkat ért ukrán fenyegetések miatt utasítást adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az ukrán nagykövet bekéretésére.