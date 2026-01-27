Bóka János: Brüsszel drogliberalizációt akar rákényszeríteni Magyarországra

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy egy újabb front nyílt Magyarország és Brüsszel között, ezúttal a drogpolitika kérdésében.

Az Európai Unió Bíróságának a kannabisz magyarországi besorolásával összefüggő döntése egy újabb nyomásgyakorlás Brüsszel részéről a nemzeti hatáskörök szűkítésére. Az ügy kapcsán Bóka János azt hangsúlyozza, hogy Magyarország a jövőben is kitart a zéró tolerancián alapuló drogpolitikája mellett. Fotó: Lakatos Péter / MTI

Bóka János: Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerekkel szemben

A tárcavezető szerint egy, a brüsszeli Bizottság által indított perben hozott bírósági döntés világosan mutatja, hogy az uniós intézmények a drogliberalizáció irányába akarják terelni a tagállamokat, köztük Magyarországot is.

A drogliberalizációt is ránk akarja kényszeríteni Brüsszel”

- fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy az Európai Unió Bírósága kimondta, Magyarország uniós jogot sértett, amikor a kannabisz besorolását érintő közös uniós álláspont ellen szavazott.

Bóka János hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar kormány drogpolitikai álláspontja egyértelmű és következetes.

Elítéljük a drogliberalizációs törekvéseket, mert azokat téves és veszélyes iránynak tartjuk”

- írta, kiemelve, hogy Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerekkel szemben.

A miniszter szerint a kábítószer-használat és -terjesztés társadalmi, egészségügyi és közbiztonsági kockázatai miatt a drogpolitika nem lehet ideológiai kísérletezés tárgya. Éppen ezért Magyarország a jövőben is meg fogja tartani a szigorú szabályozást, és nem enged a liberalizációs nyomásnak.

Bóka János világossá tette, hogy a kormány nem fogad el semmilyen olyan uniós beavatkozást, amely a nemzeti drogpolitikát korlátozná vagy kábítószer-liberalizáció felé vinné az országot.

Nem engedünk semmilyen nyomásnak, amely beavatkozna a nemzeti drogpolitikába”

- szögezte le a miniszter, aki szerint az ügy túlmutat a kannabisz besorolásának kérdésén, mivel alapvetően egy olyan szuverenitási kérdésről van szó, amelyben Magyarország továbbra is a saját polgárainak biztonságát és egészségét tekinti elsődlegesnek.