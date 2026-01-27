Bóka János: Brüsszel drogliberalizációt akar rákényszeríteni Magyarországra

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy egy újabb front nyílt Magyarország és Brüsszel között, ezúttal a drogpolitika kérdésében.
Bóka János: Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerekkel szemben
A tárcavezető szerint egy, a brüsszeli Bizottság által indított perben hozott bírósági döntés világosan mutatja, hogy az uniós intézmények a drogliberalizáció irányába akarják terelni a tagállamokat, köztük Magyarországot is.
A drogliberalizációt is ránk akarja kényszeríteni Brüsszel”
- fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy az Európai Unió Bírósága kimondta, Magyarország uniós jogot sértett, amikor a kannabisz besorolását érintő közös uniós álláspont ellen szavazott.
Bóka János hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar kormány drogpolitikai álláspontja egyértelmű és következetes.
Elítéljük a drogliberalizációs törekvéseket, mert azokat téves és veszélyes iránynak tartjuk”
- írta, kiemelve, hogy Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerekkel szemben.
A miniszter szerint a kábítószer-használat és -terjesztés társadalmi, egészségügyi és közbiztonsági kockázatai miatt a drogpolitika nem lehet ideológiai kísérletezés tárgya. Éppen ezért Magyarország a jövőben is meg fogja tartani a szigorú szabályozást, és nem enged a liberalizációs nyomásnak.
Bóka János világossá tette, hogy a kormány nem fogad el semmilyen olyan uniós beavatkozást, amely a nemzeti drogpolitikát korlátozná vagy kábítószer-liberalizáció felé vinné az országot.
Nem engedünk semmilyen nyomásnak, amely beavatkozna a nemzeti drogpolitikába”
- szögezte le a miniszter, aki szerint az ügy túlmutat a kannabisz besorolásának kérdésén, mivel alapvetően egy olyan szuverenitási kérdésről van szó, amelyben Magyarország továbbra is a saját polgárainak biztonságát és egészségét tekinti elsődlegesnek.