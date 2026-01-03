Bóka János: A brüsszeli forgatókönyv itthon Tisza-programként tér vissza

A magyar kormány ellenáll, a Tisza végrehajtana

Bóka János szerint nem véletlen az egybeesés: a Tisza Párt által képviselt adóemelési elképzelések pontosan illeszkednek az Európai Bizottság által elvárt forgatókönyvhöz.

Brüsszel a közös kiadások finanszírozását részben a nemzeti befizetések növelésével oldaná meg, miközben visszavágna a kohéziós és agrártámogatásokból.

A kormány ezzel szemben – hangsúlyozta a miniszter – minden erejével igyekszik megvédeni a hazai érdekeket, és ellenállni annak, hogy a magyar családok és gazdák fizessék meg az uniós költségvetési átalakítás árát. Bóka János szerint ezért is kulcsfontosságú a választók támogatása: a kérdés ugyanis az, hogy Magyarország saját útját járja-e, vagy végrehajtja a Brüsszelből diktált gazdaságpolitikai forgatókönyvet.