Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump megtámadta Venezuelát – új háború törhetett ki!

Elképesztő!

Terrortámadásra készült egy fiatal szilveszterkor az ISIS nevében – sokkoló részletek

Bóka János

Bóka János: A brüsszeli forgatókönyv itthon Tisza-programként tér vissza

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Bizottság új forrásokat keres, a számlát pedig a tagállamokkal fizettetné meg. Bóka János szerint a Tisza Párt programja pontosan ezt a brüsszeli elképzelést tükrözi.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bóka JánosköltségvetésTisza PártEurópai Bizottságadóemelés

Egy interjúban Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter világossá tette: 

Bóka János
Bóka János szerint a Tisza Párt adóemelési elképzelései pontosan illeszkednek az Európai Bizottság forgatókönyvéhez. (Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

A Bizottság javaslatot tett a hagyományos politikák csökkentésére, a kohéziós és a mezőgazdasági politika megvágására, valamint arra, hogy a tagállamok nagyobb befizetésekkel járuljanak hozzá az uniós költségvetéshez.”

A miniszter szerint ennek belső feltétele az adóemelés, amely már most tetten érhető a Tisza Párt programjában.

„Fogjátok be a szátokat!” – elszólta magát Magyar Péter vezető propagandistája

A magyar kormány ellenáll, a Tisza végrehajtana

Bóka János szerint nem véletlen az egybeesés: a Tisza Párt által képviselt adóemelési elképzelések pontosan illeszkednek az Európai Bizottság által elvárt forgatókönyvhöz. 

Brüsszel a közös kiadások finanszírozását részben a nemzeti befizetések növelésével oldaná meg, miközben visszavágna a kohéziós és agrártámogatásokból.

A kormány ezzel szemben – hangsúlyozta a miniszter – minden erejével igyekszik megvédeni a hazai érdekeket, és ellenállni annak, hogy a magyar családok és gazdák fizessék meg az uniós költségvetési átalakítás árát. Bóka János szerint ezért is kulcsfontosságú a választók támogatása: a kérdés ugyanis az, hogy Magyarország saját útját járja-e, vagy végrehajtja a Brüsszelből diktált gazdaságpolitikai forgatókönyvet.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!