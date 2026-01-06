Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat: Trump napokon belül megkaphatja a Nobel-békedíjat

Terror

Kiderült, ki áll a berlini terrortámadás mögött

bóka jános

A miniszter helyre tette a szebb napokat látott EUrológust

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az EUrológus elemzése nem értelmezési vita, hanem következetes félrebeszélés. Bóka János Facebook-bejegyzésében pontról pontra cáfolta az orosz gáztilalomról, a migrációs paktumról és a kvótákról szóló állításokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bóka jánoseurológuselemzésoroszországmigrációs paktum

Az egykor meghatározó szakmai műhelyként számon tartott HVG-s EUrológus ma már alapvető jogi és politikai fogalmakat mos össze – erre hívta fel a figyelmet Bóka János. A tárcavezető szerint az orosz gázimport ügyében nem kereskedelempolitikai kérdésről, hanem nyílt szankcióról van szó, miközben az elemzés a migrációs paktum következményeit is félremagyarázza.

Bóka János
Bóka János szerint az EUrológus elemzése alapvető fogalmakat magyaráz félre a migráció kapcsán is (Forrás: Getty Images)
Orbán Viktor határozottan nemet mondott: Mi nem leszünk bevándorlóország

Szankció, kvóta, bírság – nem vélemény, hanem jogszabály

Bóka János bejegyzésében világosan fogalmazott: 

Az indok nem kereskedelempolitikai jellegű, hanem kizárólag biztonságpolitikai: Oroszország megbüntetése rossz magatartása miatt”.

 A miniszter szerint ez minden definíció szerint szankció, függetlenül attól, hogyan próbálják azt újracsomagolni. A migráció kapcsán azt is tisztázta, hogy a sokat emlegetett 23 ezer menekültügyi eljárás nem relokációs kvóta, hanem kötelezően biztosítandó határ menti kapacitás, amely Magyarországra az egyik legnagyobb terhet rója. 

A relokációs rendszer pedig nem önkéntes: vagy befogadás van, vagy fizetés, válsághelyzet esetén pedig még ez a választási lehetőség is megszűnik.

A napi egymillió eurós bírság kapcsán Bóka szerint az uniós jogértelmezés kényszerítené Magyarországot illegális migránsok beléptetésére és szabadon engedésére, miközben az elutasított kérelmezők döntő többsége Európában marad. A miniszter végül arra is rámutatott: míg az Egyesült Királyság szuverén döntés alapján vesz részt nemzetközi együttműködésekben, addig az EU-ban egyre gyakrabban büntetés jár a szuverenitás gyakorlásáért. Ez már nem véleménykülönbség – hanem rendszerhiba.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!