A miniszter helyre tette a szebb napokat látott EUrológust

Szankció, kvóta, bírság – nem vélemény, hanem jogszabály

Bóka János bejegyzésében világosan fogalmazott:

Az indok nem kereskedelempolitikai jellegű, hanem kizárólag biztonságpolitikai: Oroszország megbüntetése rossz magatartása miatt”.

A miniszter szerint ez minden definíció szerint szankció, függetlenül attól, hogyan próbálják azt újracsomagolni. A migráció kapcsán azt is tisztázta, hogy a sokat emlegetett 23 ezer menekültügyi eljárás nem relokációs kvóta, hanem kötelezően biztosítandó határ menti kapacitás, amely Magyarországra az egyik legnagyobb terhet rója.

A relokációs rendszer pedig nem önkéntes: vagy befogadás van, vagy fizetés, válsághelyzet esetén pedig még ez a választási lehetőség is megszűnik.

A napi egymillió eurós bírság kapcsán Bóka szerint az uniós jogértelmezés kényszerítené Magyarországot illegális migránsok beléptetésére és szabadon engedésére, miközben az elutasított kérelmezők döntő többsége Európában marad. A miniszter végül arra is rámutatott: míg az Egyesült Királyság szuverén döntés alapján vesz részt nemzetközi együttműködésekben, addig az EU-ban egyre gyakrabban büntetés jár a szuverenitás gyakorlásáért. Ez már nem véleménykülönbség – hanem rendszerhiba.