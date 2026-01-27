Európa a zsidó közösségekkel együtt maradhat önmaga

Bóka János a holokauszt nemzetközi emléknapján, az auschwitzi haláltábor felszabadításának évfordulóján közzétett Facebook-bejegyzésében az emlékezés erkölcsi felelősségéről írt. Az Európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint ilyenkor „az elmondhatatlanra keresünk szavakat”, és annak a veszélyére figyelmeztetett, amikor embereket fosztanak meg emberi mivoltuktól.

Bóka János

Fotó: Facebook/Bóka János

A múlt tragédiáira nem pusztán történelmi emlékként kell tekinteni, hanem olyan figyelmeztetésként, amely a jelenben is irányt mutat.

Bóka János felvetette: A gyakran idézett „Soha többé!” kijelentés jelentése nem magától értetődő a mai Európában. Úgy fogalmazott, hogy új gettók falai emelkednek, még ha nem is kőből vagy deszkából épülnek, és ismét küzdelem zajlik Európa lelkéért.

A miniszter szerint amennyiben Európa magára hagyja zsidó közösségeit, és megtagadja zsidó–keresztény örökségét, akkor saját önazonosságát is feladja. Hangsúlyozta:

Ez nem kizárólag a zsidó közösségek ügye, hanem minden európai ember közös felelőssége.

Bóka János bejegyzésében kitért Magyarország szerepére is. Magyarország garantálja zsidó közösségei biztonságát, zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus minden formájával szemben, és stratégiai partnerséget épít Izrael állammal.