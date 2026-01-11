Bóka János figyelmeztetett: 2026-ban sorsot választ Magyarország

A veszélyek korában élünk. Ilyenkor egy rossz döntés visszafordíthatatlan következményekkel járhat - ezzel a felütéssel indította írását Bóka János, aki nyugat-európai példákon keresztül szemléltette, mi történik, ha egy ország elveszíti az ellenőrzést határai felett. "Széthasad a társadalom szövete. Megjelenik az erőszak, és vele együtt az erőszakos antiszemitizmus" - részletezte a miniszter, aki szerint "Magyarország ebből nem kér."

Bóka János szerint a veszélyek korában nem szabad hibázni. Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Bóka János: mi a béke útját választjuk

Hozzátette, hogy "a napi egymillió eurós bírság ellenére is megvédjük a határainkat, mert mi akarjuk eldönteni, kikkel élünk együtt. És ez nem alku tárgya."

Ugyanakkor úgy látja, hogy "Brüsszel a háború irányába tolja Európát, és hadigazdaságot épít." Ez szerinte önmagában véve probléma, de az tovább növeli a kockázatot, hogy az uniós elit hitelekből és megszorításokból akarja finanszírozni a háborút. Ennek terhét pedig az emberekre hárítanák. Majd a Tisza Pártra és a DK-ra célozva hozzáfűzte, hogy

a politikai ellenfeleik is ezt az utat követnék Magyarországon.

Majd ezzel ellensúlyt képezve leszögezte, hogy a magyar kormány a békét, a biztonságot és a jólétet képviseli. "Ahhoz kérünk felhatalmazást 2026 tavaszán, hogy kívül tartsuk Magyarországot háborúból, megvédjük az országot az illegális migrációtól és magunk dönthessünk a jövőnkről" - zárta posztját Bóka János, aki azt is leírta, hogy mire kérnek újbóli felhatalmazást a választópolgároktól.